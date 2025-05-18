Ηράκλειο: Ημερίδα με θέμα τη συμβολή της λογοθεραπείας στις διαταραχές αυτιστικού  φάσματος
clock 21:46 | 18/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ημερίδα με θέμα  «Η συμβολή της λογοθεραπείας στις διαταραχές αυτιστικού  φάσματος» διοργανώνουν η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου και ο Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων – Λογοθεραπευτών Ελλάδας, την Πέμπτη 22 Μαΐου στις 17:00 μ.μ, στην αίθουσα «Μ. Καρέλλης» στο κτίριο της οδού Ανδρόγεω με ελεύθερη είσοδο.

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Ημέρας Λογοθεραπείας  με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τις διαταραχές λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας, φωνής και κατάποσης, καθώς και η ανάδειξη της συμβολής της λογοθεραπείας στην υποστήριξη ατόμων με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος.

To πρόγραμμα της ημερίδας:

Συντονίστρια: Αλκινόη Μοσχίδου, Καθηγήτρια - Δημοσιογράφος

Έναρξη Εκδήλωσης: Χαιρετισμός από την Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου, Φιλαρέτη Χρονάκη-Δαφέρμου

17:00: Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος Εισηγητής: Γεώργιος Σαμιωτάκης, Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων, Ψυχοθεραπευτής, Επ. Υπεύθυνος Πολυχώρου Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων "Φρην"

17:30: Αισθητικοκινητική Ανάπτυξη και Δυσκολίες Επικοινωνίας στον Αυτισμό Εισηγητής: Μώκας Αναστάσιος, Λογοθεραπευτής, Βobath/NDT, SI, Μέλος ΣΕΛΛΕ

18:00 - 18:15 - Διάλειμμα 18:15: Τεκμηριωμένες Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος Εισηγήτρια: Ειρήνη Παπαδημητρίου, MD, PhD Αναπτυξιακή Παιδίατρος.

