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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Έβγαλε στην αυλή 15.000 ευρώ, πιεσόμετρο και βιβλιάριο υγείας!

ηλικιωμενη
clock 09:35 | 08/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέα απάτη σε βάρος ηλικιωμένης καταγράφηκε στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, με θύμα μια 90χρονη γυναίκα, την οποία άγνωστοι κατάφεραν να πείσουν ότι το σπίτι της είχε... ραδιενέργεια.

Οι επιτήδειοι τηλεφώνησαν στην ηλικιωμένη και, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ότι υπήρχε κίνδυνος στο σπίτι, της ζήτησαν να βγάλει έξω από την κατοικία της χρήματα και διάφορα προσωπικά αντικείμενα.

Η 90χρονη πείστηκε και ακολούθησε τις οδηγίες τους, συγκεντρώνοντας σε μία σακούλα περίπου 15.000 ευρώ, αλλά και αντικείμενα που είχε στο σπίτι της.

Στη σακούλα έβαλε, μεταξύ άλλων, δύο τηλεκοντρόλ, το πιεσόμετρό της, ακόμη και το βιβλιάριο υγείας της. Λίγο αργότερα, άγνωστος πέρασε από το σημείο που της είχαν υποδείξει οι δράστες και παρέλαβε τη σακούλα, παίρνοντας μαζί του όλα όσα είχε συγκεντρώσει η ηλικιωμένη.

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