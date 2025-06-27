Ηράκλειο: Αυτό είναι το νέο ΔΣ του Συνδικάτου Οικοδόμων

Το Συνδικάτο Οικοδόμων Ν. Ηρακλείου χαιρετίζει τους οικοδόμους, εργαζόμενους στις κατασκευές που συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες του Συνδικάτου μας. Το Συνδικάτο μας, το επόμενο διάστημα θα δώσει την μάχη στα πλαίσια της Ομοσπονδίας Οικοδόμων για την καθιέρωση ως υποχρεωτική της νέας κλαδικής Συλλογικής Σύμβαση Εργασίας, τα ένσημά μας και την προστασία της ζωής μας στα γιαπιά και τα εργοτάξια. Οι κλαδικές μας απεργίες οι αγώνες που συμμετείχαμε το προηγούμενο διάστημα και το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών μας δείχνουν πως οι οικοδόμοι συσπειρωμένοι στο Συνδικάτο μας μπορούμε να παλέψουμε ενωμένοι για νέες κατακτήσεις βάζοντας μπροστά τις ανάγκες μας κόντρα στα κέρδη των αφεντικών και στην ακόρεστη δίψα για όλο και περισσότερα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου Οικοδόμων, το οποίο εκλέχθηκε στις αρχαιρεσίες που έγιναν από 1 Ιουνίου 2025 έως 8 Ιουνίου 2025, συγκροτήθηκε σε σώμα στην πρώτη συνεδρίασή του που έγινε στις 26 Ιουνίου 2025. Το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε με παρόντα 14 μέλη, σε σύνολο 15 και απόντα έναν .

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που προκύπτει είναι η εξής:

Πρόεδρος: Γωνιανάκης Γιάννης

Αντιπρόεδρος: Kamberaj Saimir

Γ. Γραμματέας: Κοτσιφός Μύρων

Αναπληρωτής Γραμματέας: Ballabani Eltion

Ταμίας Α’: Κόκκινος Νικήτας

Ταμίας Β’: Καραπιδάκης Στέργιος

Έφορος: Παπαϊωάννου Αριστομένης

Μέλη:

Γερακάκης Βαγγέλης

Πεϊνήρης Γεράσιμος

Πατέστος Γιώργος

Ραπτάκης Ματθαίος

Δεσποτάκης Μπάμπης

Σγουράκης Μάριος

Δασκαλάκης Γιάννης

Μάρκογλου Γιώργος

