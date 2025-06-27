ΔΕΥ.06 Απρ 2026 09:15
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Αυτό είναι το νέο ΔΣ του Συνδικάτου Οικοδόμων
clock 20:12 | 27/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Το Συνδικάτο Οικοδόμων Ν. Ηρακλείου χαιρετίζει τους οικοδόμους, εργαζόμενους στις κατασκευές που συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες του Συνδικάτου μας. Το Συνδικάτο μας, το επόμενο διάστημα θα δώσει την μάχη στα πλαίσια της Ομοσπονδίας Οικοδόμων για την καθιέρωση ως υποχρεωτική της νέας κλαδικής Συλλογικής Σύμβαση Εργασίας, τα ένσημά μας και την προστασία της ζωής μας στα γιαπιά και τα εργοτάξια. Οι κλαδικές μας απεργίες οι αγώνες που συμμετείχαμε το προηγούμενο διάστημα και το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών μας δείχνουν πως οι οικοδόμοι συσπειρωμένοι στο Συνδικάτο μας μπορούμε να παλέψουμε ενωμένοι για νέες κατακτήσεις βάζοντας μπροστά τις ανάγκες μας κόντρα στα κέρδη των αφεντικών και στην ακόρεστη δίψα για όλο και περισσότερα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου Οικοδόμων, το οποίο εκλέχθηκε στις αρχαιρεσίες που έγιναν από 1 Ιουνίου 2025 έως 8 Ιουνίου 2025, συγκροτήθηκε σε σώμα στην πρώτη συνεδρίασή του που έγινε στις 26 Ιουνίου 2025. Το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε με παρόντα 14 μέλη, σε σύνολο 15 και απόντα έναν .

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που προκύπτει είναι η εξής:

Πρόεδρος: Γωνιανάκης Γιάννης

Αντιπρόεδρος: Kamberaj Saimir

Γ. Γραμματέας: Κοτσιφός Μύρων

Αναπληρωτής Γραμματέας: Ballabani Eltion

Ταμίας Α’: Κόκκινος Νικήτας

Ταμίας Β’: Καραπιδάκης Στέργιος

Έφορος: Παπαϊωάννου Αριστομένης

Μέλη: 

Γερακάκης Βαγγέλης

Πεϊνήρης Γεράσιμος

Πατέστος Γιώργος

Ραπτάκης Ματθαίος

Δεσποτάκης Μπάμπης

Σγουράκης Μάριος

Δασκαλάκης Γιάννης

Μάρκογλου Γιώργος

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis