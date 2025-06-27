Χανιά: Συγκίνηση στην τελετή αποφοίτησης του ΕΠΑΛ Βρυσών (φωτο)

Το ΕΠΑ.Λ. Βρυσών πραγματοποίησε την Τρίτη 25 Ιουνίου 2025, για πρώτη φορά στην ιστορία του, μια εξαιρετικά θερμή και εμπνευσμένη Τελετή Αποφοίτησης και Βραβεύσεων, παρουσία μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και φίλων του σχολείου.

Σε μια ατμόσφαιρα γιορτής, αλλά και βαθιάς συγκίνησης, απονεμήθηκαν απολυτήρια, πτυχία και τιμητικές διακρίσεις στους τελειόφοιτους μαθητές και μαθήτριες που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους, καθώς και βραβεία για τη συμμετοχή και διάκρισή τους σε προγράμματα, δράσεις και διαγωνισμούς.

Η εκδήλωση αποτέλεσε την κορύφωση μιας σχολικής χρονιάς γεμάτης ουσιαστική προσπάθεια, συνεργασία, πρόοδο και ελπιδοφόρα βήματα. Στην ομιλία της, η Διευθύντρια του σχολείου, κα Ελένη Λεουνάκη, τόνισε τον κοινό αγώνα μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών για τη διαμόρφωση ενός σχολείου που λειτουργεί με ήθος, εμπιστοσύνη, συνέπεια και αληθινή φροντίδα για τους νέους ανθρώπους.

“Μαζί – εκπαιδευτικοί και μαθητές – με τη συγκινητική στήριξη των γονιών και όσων πίστεψαν σε αυτή την πορεία, δώσαμε σχήμα και ταυτότητα σε ένα σχολείο με ήθος, φροντίδα και όραμα.

Ένα σχολείο που κλείνει τα αυτιά σε ό,τι δεν το ορίζει, σε όσους δεν πίστεψαν, σε φωνές που μίλησαν χωρίς γνώση, χωρίς επαφή.

Μάθαμε να μην επιτρέπουμε στο θόρυβο να μας κρατά πίσω. Δυναμικά, με πείσμα και καθαρό στόχο, αλλάξαμε τα πάντα.

Όσοι ήσασταν μαζί μας και την προηγούμενη χρονιά, το γνωρίζετε: διδαχθήκαμε πολλά – και δυναμώσαμε.

Φέτος, στεκόμαστε πιο ώριμοι, πιο ενωμένοι, πιο σίγουροι για την αποστολή μας:

να δουλεύουμε για εμάς και για το μέλλον αυτού του τόπου – τα παιδιά μας.

Χτίσαμε έναν χώρο όπου η μάθηση συνδέεται με την εμπιστοσύνη, όπου η οργάνωση γεννά ασφάλεια, όπου οι σχέσεις στηρίζονται στον αλληλοσεβασμό. Αντιμετωπίσαμε δυσκολίες. Μα δεν μας λύγισαν. Μας εκπαίδευσαν – όλους: εκπαιδευτικούς, γονείς και κυρίως τους μαθητές.

Γιατί το σχολείο που ονειρευόμαστε είναι εκείνο όπου ο μαθητής νιώθει καθοδήγηση, όρια, αλλά και στοργή.

Και αυτό το σχολείο, είμαστε αποφασισμένοι να το υπηρετούμε. Με προσήλωση, με δουλειά, με φροντίδα. Πάντα μπροστά.” τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι μαθητές καταχειροκροτήθηκαν, όχι μόνο για τις επιτυχίες τους, αλλά κυρίως για το ήθος, τη δύναμη και την προσπάθεια που κατέβαλαν μέσα στη χρονιά.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με συναισθηματικό αποχαιρετισμό στους αποφοίτους, θερμές ευχές για το μέλλον, και ένα μεγάλο “ευχαριστώ” σε όλους όσοι στήριξαν ενεργά το σχολείο.

Ενημερώνουμε ότι από τις 30 Ιουνίου 2025 και ώρα 07:00 έως και τις 8 Ιουλίου 2025 και ώρα 23:59, οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές και γονείς μπορούν να υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής, Ανανέωσης Εγγραφής ή Μετεγγραφής σε ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2025–2026.

Η αίτηση γίνεται μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές» στην ιστοσελίδα

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

ή μέσω της πλατφόρμας gov.gr:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio

Το ΕΠΑ.Λ. Βρυσών συνεχίζει με όραμα, ποιότητα και πίστη στους νέους ανθρώπους.

Για πληροφορίες 2825051703 και στην ιστοσελίδα του σχολείου:

https://epalvryson.weebly.com/

