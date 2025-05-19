Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Ηρακλείου - Την Τρίτη οι εκλογές για το νέο Δ.Σ.
clock 21:21 | 19/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Αύριο Τρίτη 20/05 θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. στην Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Ηρακλείου.

Αναλυτικά:

Την Τρίτη 20.05.2025 θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Ηρακλείου (Ε.Α.Ν.Δ.Η.) και σε ώρες από 14:00 έως 19:00 στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου (ισόγειο - Αίθουσα Δικηγόρων Δ.Σ.Η.) επί της Λεωφόρου Δικαιοσύνης.

Οι υποψήφιοι των εκλογών είναι οι εξής:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

ΖΑΡΓΙΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΦΑΙΔΡΑ

ΚΕΦΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΜΟΥΤΣΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΡΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:

ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

