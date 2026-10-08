Ελένη Βατσινά: «Οι πολίτες δεν χρειάζονται κορδέλες, αλλά έργα και αποτελέσματα»

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Την κριτική της στην κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις ανάγκες και τις υποδομές της τοπικής κοινωνίας εκφράζει η βουλευτής Ηρακλείου Ελένη Βατσινά.

Με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις για το Κέντρο Υγείας Χάρακα και την 25άρα πισίνα στο Ηράκλειο, κάνει λόγο για καθυστερημένες παρεμβάσεις και προεκλογική κινητικότητα, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες χρειάζονται ουσιαστικά έργα και λύσεις και όχι μόνο ανακοινώσεις και επικοινωνιακές εξαγγελίες.

Αναλυτικά στη δήλωση της η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρει τα εξής:

Κεντρο Υγείας Χάρακα σημερα, 25αρα πισίνα χθες.

Με αλλα λογια... κι επισήμως, σε προεκλογικούς ρυθμούς.

Πώς αλλιώς να εξηγηθούν οι εγκρίσεις, οι ευχαριστίες, τα βαρύγδουπα λόγια και οι κορδέλες που φαίνεται πως ετοιμάζονται, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει, πιέζει και διεκδικεί και η Κυβέρνηση, εδώ και τρία χρόνια, επιδεικνύει μια αξιοθαύμαστη… επιλεκτική ακοή, αγνοώντας τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας;

Για τρία (και πλέον) χρόνια, οι ανάγκες και τα προβλήματα ήταν γνωστά. Οι παρεμβάσεις και οι πιέσεις συνεχείς. Οι διεκδικήσεις συγκεκριμένες. Οι απαντήσεις, όμως, περιορισμένες.

Τώρα, ξαφνικά, όλα φαίνεται να αποκτούν ρυθμό. Εγκρίσεις, ανακοινώσεις, ευχαριστίες και, φυσικά, οι απαραίτητες κορδέλες που ετοιμάζονται.

Κύριοι της Κυβέρνησης, οι κορδέλες δεν αρκούν.

Οι πολίτες δεν χρειάζονται άλλες επικοινωνιακές εξαγγελίες. Χρειάζονται έργα, λύσεις, μια πισίνα ακόμη, ένα Κέντρο Υγείας και άλλες υποδομές που θα μπορούν πραγματικά να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας.

Οι εξαγγελίες, λοιπόν, πρέπει να γίνουν πράξη. Και σε αυτό θα είμαι εδώ.

Για να παρακολουθώ, να πιέζω και να διεκδικώ μέχρι την υλοποίηση όσων σήμερα εξαγγέλλονται.

Γιατί η κοινωνία δεν χρειάζεται άλλες κορδέλες. Χρειάζεται αποτελέσματα.

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