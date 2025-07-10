“Αύριο κλαίμε”: Ηχηρή παρέμβαση Βατσινά για τη μεταναστευτική κρίση στην Κρήτη

Ανθρωπιά για τους μετανάστες, ανθρωπιά για τους Κρητικούς, ανθρωπιά για τους φορείς που έχουν κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσουν μεταφορικά μέσα και τρόφιμα, ανθρωπιά για τους Λιμενικούς που εργάζονται σε συνθήκες εξαθλίωσης και σώζουν ζωές...

Με τα λόγια αυτά ξεκίνησε την ομιλία της, το βράδυ της Τετάρτης, η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για κλειστή δομή μεταναστών στην Κρήτη.

"Η αληθινή εικόνα δεν έχει καμία σχέση με τα όσα είπε ο κ.Μητσοτάκης" - τόνισε η Ελένη Βατσινά, σημειώνοντας ότι "το μεταναστευτικό ζήτημα στη νότια Κρήτη χρονίζει" ενώ για την διόγκωση του ζητήματος σημείωσε ότι το 2024 τα περιστατικά περισυλλογής μεταναστών από τον κρητικό νότο ανέρχονταν σε 2-3 την εβδομάδα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφονται περίπου 7.000 άτομα, ενώ μόνο τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου το Λιμενικό έχει περισυλλέξει περίπου 2000 ανθρώπους!

Ανατρέχοντας στο πρόσφατο παρελθόν η κ.Βατσινά έκανε αναφορά στην επίσκεψη του πρώην Υπουργού Μετανάστευσης στην Κρήτη στις 16 Μαΐου, αναζητώντας χώρο βραχυχρόνιας παραμονής μεταναστών στην Κρήτη. "Ένα μήνα μετά, ο κος Βορίδης παραιτήθηκε για το

σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ο νέος Υπουργός, δήλωσε ότι χρειάζεται χρόνο, για να ενημερωθεί για το τι μέλλει γενέσθαι με το μεταναστευτικό της Κρήτης" - ανέφερε η κ.Βατσινά, τονίζοντας ο χρόνος που αφιέρωσε η Κυβέρνηση ήταν 10 μέρες (!), ενώ "παράλληλα τρέχει μια ευρωπαϊκή έρευνα – επίσης με την Κρήτη στο επίκεντρο".

"Ο Κρητικός Πρωθυπουργός μίλησε για μόνιμη κλειστή δομή, ΠΟΥ; ΠΟΤΕ και με ποια κριτήρια; Αύριο λέει θα μας πει…" - είπε η Ηρακλειώτισσα βουλευτής, που απευθυνόμενοι στους Κρητικούς και τις Κρητικές τόνισε: "Αύριο κλαίμε!"

Η Ελένη Βατσινά, με σκληρό λόγο, καταφέρθηκε εναντίον της Κυβέρνησης τονίζοντας ότι "ο εξευτελισμός της Κρήτης και του κρητικού λαού σε πανευρωπαϊκο επίπεδο, φέρει το όνομά σας, την υπογραφή και τις αποφάσεις σας". Η ίδια τόνισε ότι όπως η κυβέρνηση της ΝΔ "επί έξι χρόνια δεν έκοψε ταχύτητα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αμαυρώνοντας την εικόνα ενός λαού εργατικού, μιας γης ευλογημένης και του αγροτοκτηνοτροφικού κλάδου που τρέφει οικογένειες με κόπο, ποιότητα και εντιμότητα, έτσι οι Κρητικοί δεν έχουν να περιμένουν τίποτα καλύτερο από την σημερινή Κυβέρνηση - ούτε στο Μεταναστευτικό”.

Ασκώντας οξεία κριτική στην δίλεπτη τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, το μεσημέρι της Τετάρτης για το θέμα του Μεταναστευτικού, η Ελένη Βατσινά είπε στους ανθρώπους του Λιμενικού Σώματος και του Πολεμικού Ναυτικού το "ευχαριστώ" που δεν ακούστηκε από το στόμα του Κ.Μητσοτάκη, αν και στις πλάτες των υποστελεχωμένων υπηρεσιών έχουν φορτωθεί "η καταστολή, διάσωση, έρευνα, διακομιδή σε νοσοκομεία, διερμηνεία, συνοδεία και ... ανθρωπιά!"

"Την ώρα που η κρητική γη που σήμερα συμβολίζεται στα media ως ένα κοπάδι 8 εκ. αιγοπροβάτων" - τόνισε η κ.Βατσινά, "χωρίς εσάς, η κρητική θάλασσα θα συμβολιζόταν σαν ένα νεκροταφείο ανθρώπινων ψυχών".

