Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης: Ζητά την ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος στα Χανιά

Την ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος στην Π.Ε. Χανίων ζητεί με ερώτησή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης. Ο κ. Μαρκογιαννάκης στην ερώτησή του κάνει αναφορά στην αύξηση των μεταναστευτικών ροών στα νότια των Χανίων κατά τους τελευταίους μήνες, επισημαίνοντας ότι αυτό το δεδομένο αυξάνει σημαντικά τις υπηρεσιακές ανάγκες του Λιμενικού Σώματος, ειδικά κατά την τουριστική περίοδο, η οποία επιφέρει πρόσθετες υποχρεώσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Χανιώτης βουλευτής τονίζει ότι χρειάζεται άμεσα η λήψη μέτρων για την ενίσχυση του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, όπως συνέβαινε και συμβαίνει σε αντίστοιχες περιόδους στο ανατολικό Αιγαίο. Μεταξύ των μέτρων που ο κ. Μαρκογιαννάκης προτείνει να εξεταστούν είναι οι μηνιαίες μετακινήσεις προσωπικού με βάση την αιχμή των αναγκών και βάθος χρόνου η αύξηση των οργανικών θέσεων για το Λιμενικό στα Χανιά.

