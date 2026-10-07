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ΚΡΗΤΗ

Άγιος Νικόλαος: Από θαύμα σώθηκε μια γυναίκα μετά από σοβαρή εκτροπή αυτοκινήτου

ΕΚΑΒ
clock 15:21 | 07/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Εκτροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αγίου Νικολάου – Καλού Χωριού

, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές μετά από ατύχημα που συνέβη λίγο πριν από το τούνελ.

Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, μια οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, με αποτέλεσμα αυτό να βγει εκτός οδοστρώματος. Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγίου Νικολάου, οι άνδρες της οποίας επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας από τις λαμαρίνες του υλικά κατεστραμμένου αυτοκινήτου.

Η οδηγός παραδόθηκε σε ασθενοφόρο και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία και η μεταφορά της έγινε κυρίως για προληπτικό έλεγχο.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου διενεργείται από το αρμόδιο τμήμα της Αστυνομίας.

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