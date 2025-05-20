H διοργάνωση της μεγάλης επετειακής εκδήλωσης για τα 100 χρόνια από την εγκατάσταση των πρώτων προσφύγων στην Νέα Αλικαρνασσό, την Κυριακή 29/6 στις 19:00, στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης εργασίας του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με τους Αντιδημάρχους Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη, Πολιτισμού Ρένας Παπαδάκη και των μελών της οργανωτικής επιτροπής, Μιχάλη Κόκκινου, Νίκου Λέριου και Φαίδρας Καρούτσου, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Ανδρέας Παπανδρέου» στη Λότζια.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός, εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξη του Δήμου στη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης τιμής και μνήμης για τα 100 χρόνια του ιστορικού οικισμού της Νέας Αλικαρνασσού, μαζί με όλους τους Πολιτιστικούς συλλόγους και τα Αθλητικά σωματεία της περιοχής.

Τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής ευχαρίστησαν το Δήμαρχο Ηρακλείου για την υποστήριξη, τονίζοντας ότι θα είναι μια ιδιαίτερη και συγκινητική εκδήλωση για τους απογόνους των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στη φιλόξενη γη της Κρήτης, αναφέροντας παράλληλα ότι στις 28/6 θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο και το 6ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Μικρασιατών.

Υπενθυμίζεται ότι η Νέα Αλικαρνασσός ιδρύθηκε το 1925 ως κρατικός οικισμός για τη στέγαση των προσφύγων από την Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας. Ως οικισμός αναφέρεται επίσημα το 1926 στο ΦΕΚ 186Α - 07/06/1926.

