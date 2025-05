Τρόμος στο Λίβερπουλ: Πάνω από 50 τραυματίες από το ΙΧ που έπεσε σε πλήθος φιλάθλων

Πάνω από 50 άτομα έχουν τραυματιστεί από το τρομακτικό επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το βράδυ (20:00, 26/5) στο Λίβερπουλ, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε φιλάθλους της Λίβερπουλ που πανηγύριζαν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και ήταν στους δρόμους κατά χιλιάδες.

Από τους τραυματίες, ένα ανήλικο παιδί βρίσκεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση και δίνει μάχη με τη ζωή του, ενώ ένας ακόμη άνδρας έχει τραυματιστεί εξίσου σοβαρά.

Σύμφωνα με τις αρχές, 27 άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ άλλοι 20 τραυματίστηκαν ελαφρά και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.

🚨 GRAPHIC WARNING

A car has ploughed into Liverpool’s Premier League Parade this evening, injuring many. pic.twitter.com/FSoRY1ONmj

