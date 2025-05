Το «κρεβάτι του τρόμου» κι από κάτω γκρεμός... 100 μέτρων! (βίντεο)

Μέσα στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Μανγκσάν, κοντά στην Τσενζού της Κίνας, το «Cliff Bed Experience» μετατρέπει τη χαλάρωση σε μια εμπειρία για γερά νεύρα. Πρόκειται για μια εναλλακτική στάση για τουρίστες που δεν τρομάζουν εύκολα και θέλουν να απολαύσουν ένα διάλειμμα - κυριολεκτικά κρεμασμένοι στον γκρεμό.

Η μικρή πλατφόρμα, στερεωμένη σε κάθετο βράχο, είναι εξοπλισμένη με βασικές ανέσεις: φουσκωτό διπλό στρώμα, πάπλωμα, μαξιλάρι και ξύλινη βάση. Μπορεί να μοιάζει με σημείο για camping, αλλά η εμπειρία είναι κάθε άλλο παρά συνηθισμένη.

Όχι για διανυκτέρευση - αλλά για viral selfies

Αν και ονομάζεται «κρεβάτι», το Cliff Bed δεν προορίζεται για ύπνο. Αντίθετα, προσφέρει μια σύντομη στάση για φωτογραφίες και απόλαυση του τοπίου - με θέα που κυριολεκτικά κόβει την ανάσα. Όπως σχολίασε μια επισκέπτρια, «στην αρχή πάγωσα, αλλά μετά από 30 λεπτά απλώς απολάμβανα τη θέα».

Social media both blessin & curse. Wat cud possibly go wrong? Terrifying attraction lets tourists sleep while suspended over 320-foot cliff. https://t.co/oV4eLhPMhO

— willwinforever (@willwinforever) May 16, 2025