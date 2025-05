Δύο περιστέρια ...εισέβαλαν σε καμπίνα αεροπλάνου και προκάλεσαν πανικό (βίντεο)

Σε ένα από τα πιο αλλόκοτα περιστατικά που καταγράφηκαν σε πτήση στις ΗΠΑ, δύο περιστέρια αποφάσισαν να... επιβιβαστούν σε αεροπλάνο της Delta προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες και καθυστέρηση στην αναχώρηση.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, κατά την επιβίβαση στην πτήση 2348 της Delta από τη Μινεάπολη προς το Ουισκόνσιν.

Το βίντεο που ανέβασε ο επιβάτης Tom Caw καταγράφει τη στιγμή της αναστάτωσης, καθώς ένα από τα περιστέρια διασχίζει πετώντας το διάδρομο της καμπίνας ενός σχεδόν γεμάτου αεροσκάφους, ενώ οι επιβάτες προσπαθούν να το απομακρύνουν.

Ένας άνδρας σηκώνει ένα μπουφάν στον αέρα για να εμποδίσει την πορεία του πτηνού και να το πιάσει, το οποίο τελικά φαίνεται να πέφτει στο πάτωμα, προκαλώντας κραυγές και πανικό.

A Delta flight had to delay takeoff from Minneapolis after not one, but two pigeons were found inside the plane.

Baggage handlers eventually got ahold of the birds and removed them from the flight. https://t.co/3lFYEOTuvL pic.twitter.com/7sEPXQudbT

— ABC News (@ABC) May 27, 2025