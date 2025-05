Δίδυμοι Πύργοι: Σπάνιο βίντεο από ελικόπτερο λίγο μετά την επίθεση το 2001

Σχεδόν είκοσι τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στις ΗΠΑ, ωστόσο ακόμη έρχονται στη δημοσιότητα πλάνα που έχουν δει λίγοι άνθρωποι.

Στόχος των αεροπειρατών ήταν να ρίξουν τα αεροπλάνα πάνω σε εμβληματικά κτίρια των ΗΠΑ, όπως οι Δίδυμοι Πύργοι

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί εκείνης της ημέρας 19 αεροπειρατές της Αλ Κάιντα κατέλαβαν τέσσερα επιβατικά αεροσκάφη που ταξίδευαν από τις βορειοανατολικής ΗΠΑ στην Καλιφόρνια.

Οι αεροπειρατές ήταν οργανωμένοι σε τρεις ομάδες των πέντε και μία ομάδα τεσσάρων. Κάθε ομάδα είχε έναν αεροπειρατή που είχε περάσει από εκπαίδευση πιλότου, ο οποίος ανέλαβε τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Το βίντεο που κάνει τον γύρο των social media παρουσιάζει σπάνια πλάνα μετά την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, τα οποία έχουν τραβηχτεί από ελικόπτερο της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

Το ελικόπτερο, όπως μπορείτε να δείτε έχει πλησιάσει πολύ κοντά στο φλεγόμενο κτίριο, ενώ ακούγεται φυσικός ήχος.

Για πρώτη φορά το συγκεκριμένο βίντεο κυκλοφόρησε δέκα χρόνια μετά την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, το 2011.

Δείτε το βίντεο:

I've watched loads of documentaries about 9/11 since 2001. I've never seen these images from the helicopter before (none that I can remember anyway). These are pretty crystal clear considering the technology at the time.

Can anyone else rememeber seeing this footage? pic.twitter.com/P83CaFS9I9

— Sassy red socks (@Twitawoo8) May 27, 2025