Τρομερό εργατικό δυστύχημα στην Ολλανδία: Κατέρρευσε γέφυρα - Δυο νεκροί (Βίντεο)

Τρομερό εργατικό δυστύχημα, όταν τμήμα μιας υπό κατασκευή γέφυρας κατέρρευσε με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι δύο να τραυματιστούν σήμερα στην ανατολική Ολλανδία.

«Σημειώθηκε ένα εργατικό δυστύχημα κατά την κατασκευή μιας γέφυρας. Δυστυχώς, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν», ανέφερε η υπηρεσία διάσωσης στην πλατφόρμα Χ.

🚨🇳🇱BREAKING: BRIDGE COLLAPSES IN NETHERLANDS - 2 DEAD

Dutch authorities: “An industrial accident occurred while building a bridge. Unfortunately, this resulted in two fatalities. Two people are injured.”

Source: AFP pic.twitter.com/0HBVfsqQyA

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 21, 2024