Τραγωδία στη Γαλλία: Δέκα νεκροί από φωτιά σε κτίριο - Παιδιά ανάμεσα στα θύματα

Με μια τραγική είδηση ξημέρωσε την Παρασκευή (16/12) η Γαλλία καθώς οι αρχές ανακοίνωσαν τον θάνατο 10 ατόμων από φωτιά σε επταώροφο κτήριο στα ανατολικά προάστια της Λυών.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται την ανακοίνωση των επικεφαλής της επαρχίας Ρον, ανάμεσα στους 10 νεκρούς από τη φωτιά βρίσκονται και πέντε παιδιά.

Παράλληλα τέσσερα άτομα έχουν ανασυρθεί ζωντανά αλλά η κατάσταση της υγείας τους είναι κρίσιμη ενώ άλλα 10 άτομα έχουν τραυματιστεί ελαφρύτερα - ανάμεσά τους και δύο πυροσβέστες.

Un violent incendie s’est déclaré cette nuit à Vaulx-en-Velin. Le bilan provisoire fait froid dans le dos.

Je me suis entretenu avec @HeleneGeoffroy pour l’assurer du soutien de l’Etat.

Je me rends sur place dès ce matin pour être aux côtés des habitants, des élus et des secours. pic.twitter.com/7tVPF8t5tZ

— Olivier Klein (@OlivierKlein93) December 16, 2022