Τουρκία: Μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωση Αμερικανού σπηλαιολόγου

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση στην Τουρκία για τη διάσωση ενός Αμερικανού σπηλαιολόγου που βρίσκεται βαριά άρρωστος πάνω από 1.000 μέτρα κάτω από τη γη σε ένα σπήλαιο.

Σύμφωνα με την τουρκική σπηλαιολογική ομοσπονδία, ο Μαρκ Ντίκι, 40 ετών, εξερευνούσε ένα σπήλαιο βάθους 1.276 μέτρων μαζί με μια διεθνή ομάδα ερευνητών, όταν αυτός υπέστη εσωτερική αιμορραγία. Τα 12 υπόλοιπα μέλη της ομάδας ειδοποίησαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης την Κυριακή για την κατάσταση της υγείας του Ντίκι και οι επιχειρήσεις διάσωσης μπόρεσαν να ξεκινήσουν προχθές Τρίτη, και τελικά να του χορηγήσουν φιάλες αίματος.

Ο Μαρκ Ντίκι βρισκόταν στα 1.120 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης όταν αρρώστησε και «τέθηκε υπό παρακολούθηση στη βάση» της αποστολής μερικές δεκάδες μέτρα ψηλότερα, στα 1.040 μέτρα κάτω από τη γη, ανέφερε η τουρκική σπηλαιολογική ομοσπονδία, διευκρινίζοντας ότι επιχειρεί σε συντονισμό με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία σπηλαιολογικών διασώσεων (ECRA) και την AFAD.

«Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τις σπηλαιολογικές ομάδες διάσωσης, η κατάσταση υγείας του Μαρκ σταθεροποιείται», τόνισε η ομοσπονδία χθες το βράδυ. «Η αιμορραγία έχει σταματήσει και μπορεί να περπατήσει υποβοηθούμενος, αλλά δεν είναι δυνατό να μεταφερθεί εκτός σπηλαίου χωρίς φορείο».

