Το Κουβέιτ φτιάχνει τον υψηλότερο ουρανοξύστη – Θα εκθρονίσει το Burj Khalifa

Το Burj Khalifa είναι αυτή τη στιγμή το πιο ψηλό κτίριο στον κόσμο, αλλά φαίνεται ότι σύντομα θα χάσει την πρωτιά από τον πύργο Burj Mubarak στο Κουβέιτ.

Το Burj Mubarak θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο του μεγαλύτερου αναπτυξιακού έργου της χώρας, το Madinat Al Hareer, γνωστό και ως Silk City. Θα έχει ύψος 1 χιλιομέτρου και θα χρειαστεί 25 χρόνια για να ολοκληρωθεί.

Burj Mubarak: Kuwait to top Burj Khalifa with new 1KM tower inspired by 1001 Nightshttps://t.co/vUbTt4kfmW

— Esquire Middle East (@EsquireME) April 10, 2023