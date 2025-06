Το Ισραήλ βομβάρδισε το Ιράν - Με απάντηση απειλεί η Τεχεράνη (εικόνες/βίντεο)

Το Ισραήλ επιτέθηκε στην πρωτεύουσα του Ιράν νωρίς την Παρασκευή, με εκρήξεις να συγκλονίζουν την Τεχεράνη, καθώς δήλωσε ότι στόχευσε πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σε ομιλία του στο YouTube ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν “όσες μέρες χρειαστεί για να εξαλειφθεί η απειλή”. Δήλωσε ότι το Ισραήλ στόχευσε τις κύριες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού του Ιράν στη Νατάνζ και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της χώρας, καθώς και κορυφαίους πυρηνικούς επιστήμονες «εργάζονταν για την ιρανική (ατομική) βόμβα» και αξιωματούχους.

Είπε ότι το Ιράν επεξεργάζεται ένα νέο σχέδιο για να καταστρέψει το Ισραήλ, αφού το παλιό του σχέδιο, ο κύκλος των πληρεξουσίων του, απέτυχε. Το χαρακτήρισε απαράδεκτη απειλή που πρέπει να σταματήσει.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα πως ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη και σε άλλες περιοχές της χώρας. Μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για πολύ βαρύ –ακόμη απροσδιόριστο– αριθμό νεκρών, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων αξιωματικών του στρατού, αλλά και αμάχων, ανάμεσά τους πολλών παιδιών.

Mεταδίδουν ότι ισραηλινός βομβαρδισμός είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης Χουσέιν Σαλαμί.

“Ο υποστράτηγος Χοσεΐν Σαλαμί, επικεφαλής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, έπεσε μάρτυρας στην επίθεση του ισραηλινού καθεστώτος”, μετέδωσαν τα ιρανικά πρακτορεία Mehr και Tasnim.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση επεσήμανε από την πλευρά της ότι φλόγες και καπνός βγαίνουν από την έδρα των Φρουρών της Επανάστασης στην οδό Πιρουζί στο ανατολικό τμήμα της Τεχεράνης.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν Μοχαμάντ Μπαγκερί είναι ζωντανός και βρίσκεται στο δωμάτιο πολέμου, σύμφωνα με το Irna.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε ότι οι πυρηνικοί επιστήμονες Φερεϊντούν Αμπασί- Νταβανί και Μοχαμάντ Μεχντί Τεχρανσί σκοτώθηκαν στα ισραηλινά πλήγματα.

Η επίθεση του Ιράν εξαπολύθηκε σε δύο κύματα, το πρώτο γύρω στις 3 τα ξημερώματα και το δεύτερο βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Πριν από λίγο, δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας ολοκλήρωσαν την πρώτη φάση (επιχείρησης) που συμπεριλάμβανε πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών στόχων, σε διάφορες περιοχές του Ιράν», ανέφερε ανακοίνωση του γενικού επιτελείου.

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην πόλη Νατάνζ, στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν, όπου βρίσκεται μεγάλη εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου στο πλαίσιο του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας του Ιράν. «Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στη Νατάνζ», μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν υπάρχουν σε αυτό το στάδιο ενδείξεις διαρροής ραδιενέργειας ή μόλυνσης μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ.

