Ινδία: Θρήνος και ερωτήματα για την συντριβή του αεροπλάνου με πάνω από 260 νεκρούς

Μια από τις χειρότερες αεροπορικές τραγωδίες των τελευταίων ετών σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 12 Ιουνίου στην Ινδία, όταν η πτήση AI171 της Air India, με προορισμό το Λονδίνο, συνετρίβη λιγότερο από ένα λεπτό μετά την απογείωσή της από το διεθνές αεροδρόμιο Sardar Vallabhbhai Patel του Αχμενταμπάντ. Το αεροσκάφος τύπου Boeing 787-8 Dreamliner, που μετέφερε συνολικά 242 άτομα (230 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος), κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας ανείπωτη καταστροφή και δεκάδες θανάτους στο έδαφος.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, οι 229 επιβάτες και 12 μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους, ενώ ο μοναδικός επιζών νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. «Ο επιζών είναι Βρετανός υπήκοος ινδικής καταγωγής. Η Air India εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Οι προσπάθειές μας τώρα επικεντρώνονται εξ ολοκλήρου στις ανάγκες όλων των πληγέντων, των οικογενειών τους και των αγαπημένων τους προσώπων» ανέφερε η εταιρεία.

BREAKING: Footage shows plane with at least 242 people crashing near Ahmedabad, India. pic.twitter.com/3yfV2khfxU

Η περιοχή της συντριβής, η Meghani Nagar, μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε ένα τοπίο καταστροφής, καθώς το αεροπλάνο συνετρίβη σε πολυώροφο κτίριο που φιλοξενούσε γιατρούς και φοιτητές ιατρικής του τοπικού ιατρικού κολεγίου. Ο απολογισμός είναι τραγικός: 241 νεκροί, δεκάδες τραυματίες και ένα ερώτημα να πλανάται: τι πήγε τόσο στραβά σε μια πτήση που διήρκεσε μόλις… μισό λεπτό;

Σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις, συνολικά οι νεκροί ξεπερνούν τους 260.

Η μαρτυρία του μοναδικού επιζώντα

Ανάμεσα στους επιβαίνοντες, μόνο ένας επέζησε: ο 40χρονος Vishwash Kumar Ramesh, Βρετανός υπήκοος ινδικής καταγωγής, που καθόταν στη θέση 11A. Σύμφωνα με τον ίδιο, όλα συνέβησαν «σε λιγότερο από ένα λεπτό». «Τριάντα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος. Έπειτα χάος. Σηκώθηκα με αίματα, με πτώματα γύρω μου. Έτρεξα. Κάποιος με έβαλε σε ασθενοφόρο», αφηγείται μέσα από το νοσοκομείο Asarwa στο Αχμενταμπάντ, όπου νοσηλεύεται με τραύματα στο στήθος και τα πόδια.

Η επιβίωσή του θεωρείται θαύμα. Ο ίδιος και ο αδελφός του Ajay Kumar Ramesh βρίσκονταν σε διαφορετικές σειρές, ταξιδεύοντας πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από οικογενειακή επίσκεψη. Ο Ajay είναι μεταξύ των δεκάδων αγνοούμενων που ακόμη αναζητούνται στα συντρίμμια.

Η θέση 11A και το παιχνίδι της μοίρας

Η επιβίωση του Vishwash φέρνει στο προσκήνιο τη θέση 11A – μια θέση που σε πολλά αεροπλάνα θεωρείται «δύσκολη». Σε ορισμένα μοντέλα δεν έχει παράθυρο, βρίσκεται κοντά στην τουαλέτα ή στην κουζίνα και δέχεται περισσότερο θόρυβο ή ψυχρά ρεύματα. Σε αυτή την τραγωδία, αποδείχθηκε σωτήρια. Ίσως η θέση του στο σκάφος, δίπλα στην έξοδο κινδύνου ή σε πιο προστατευμένο σημείο της καμπίνας, να του έδωσε την ελάχιστη πιθανότητα επιβίωσης.

