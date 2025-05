Το «Χέρι του Θεού» στο υπερηχογράφημα - Η μυστηριώδης σκιά που χαϊδεύει το κεφάλι του εμβρύου

Μια γυναίκα από το Κεντάκι πιστεύει ότι το μωρό της έχει ευλογηθεί από «το χέρι του Θεού» μετά την εμφάνιση μιας παράξενης σκιάς στον υπέρηχο της.

Η σάρωση των 32 εβδομάδων φαίνεται να δείχνει ένα μεγάλο χέρι να χαϊδεύει το κεφάλι του αναπτυσσόμενου εμβρύου στη μήτρα.

Η Αμάντα Φόστερ, 33 ετών, η οποία είναι οκτώ μηνών έγκυος σε ένα αγόρι, είπε ότι έχει «ζητήσει επανειλημμένα από τον Κύριο να κρατήσει στο χέρι Του το μωρό μου, πριν από κάθε ραντεβού», αφού διαγνώστηκε με καρδιακή πάθηση νωρίς στην εγκυμοσύνη.

Ο υπέρηχος έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, με τους ανθρώπους να αποκαλούν την εικόνα «καταπληκτική» και «θαύμα».

Άλλοι έχουν προτείνει ότι είναι στην πραγματικότητα το χέρι του μωρού, διευρυμένο και παραμορφωμένο κατά τη διάρκεια του υπερηχογραφήματος.

Αλλά η Φόστερ και ο σύζυγός της, Κάιλ, πιστεύουν ότι ήταν ο Θεός που προστατεύει τον γιο τους.

Is this the “Hand of God”? 👋🏼

Amanda Foster from Kentucky shared an authentic ultrasound image showing a hand-like shape over her unborn son’s head. Interpretations vary widely—miracle or coincidence? What do you think? #AmandaFoster #HandOfGod #Ultrasound #MiracleOrCoincidence pic.twitter.com/SeYI17695Z

— Paranormal Phenomena Research & Investigation (@PPRIInc) May 29, 2025