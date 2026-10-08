Συναγερμός στην Κωνσταντινούπολη: Κατέρρευσε κτίριο - Παράνομοι οι δύο τελευταίοι όροφοι

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Κωνσταντινούπολη, όταν κατέρρευσαν οι τρεις πρώτοι όροφοι επταώροφου κτιρίου στην περιοχή Μάλτεπε. Έξι από τους 12 ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί στα ερείπια ανασύρθηκαν τραυματισμένοι, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Οι αρχές προειδοποιούν ότι υπάρχει κίνδυνος να καταρρεύσει και το υπόλοιπο κτίριο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 05:40 το πρωί της Πέμπτης στη συνοικία Τσεβιζλί, στην οδό Doğu.

Οι τρεις κατώτεροι όροφοι του κτιρίου κατέρρευσαν, χωρίς ωστόσο να υποχωρήσει ολόκληρη η κατασκευή. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, της AFAD, της αστυνομίας, διασώστες και ασθενοφόρα.

Έξι άνθρωποι ανασύρθηκαν τραυματισμένοι







Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, 12 άνθρωποι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια, με τα σωστικά συνεργεία να έχουν ανασύρει έξι από αυτούς τραυματισμένους.



Παράλληλα, όσοι βρίσκονταν στους επάνω ορόφους που δεν κατέρρευσαν απομακρύνθηκαν από το κτίριο.

Στο επταώροφο κτίριο υπήρχαν συνολικά 12 διαμερίσματα, ενώ σύμφωνα με τα αρχεία σε αυτά διέμεναν 33 άνθρωποι.

«Μπορεί να καταρρεύσει και το υπόλοιπο κτίριο»



Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιουλ δήλωσε ότι το κτίριο είχε κατασκευαστεί το 1987 και προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος να καταρρεύσει και το τμήμα που παραμένει όρθιο.

Όπως ανέφερε, στους τρεις ορόφους που υποχώρησαν υπήρχαν καταστήματα και τέσσερα διαμερίσματα.

Για τον λόγο αυτό, οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το κτίριο.

🔴#SONDAKİKA | Maltepe'de çöken bina havadan görüntülendi https://t.co/HgzuczYugR — Sözcü (@gazetesozcu) October 8, 2026

Παράνομοι οι δύο τελευταίοι όροφοι



Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη της δημάρχου του Μάλτεπε, Εσίν Κεϊμέν, ότι οι δύο ανώτεροι όροφοι του κτιρίου είχαν ανεγερθεί παράνομα.





Στο ισόγειο του κτιρίου λειτουργούσε επίσης εργαστήριο κλωστοϋφαντουργίας.

Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια



Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Κλιματικής Αλλαγής Μουράτ Κουρούμ ανακοίνωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν αρχίσει έρευνες στην περιοχή υπό τον συντονισμό της Περιφέρειας Κωνσταντινούπολης.

Όπως ανέφερε, οι επιχειρήσεις συνεχίζονται χωρίς διακοπή, με τις αρχές να εξετάζουν κάθε πιθανότητα προκειμένου να εντοπιστούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα όσοι εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα ερείπια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Δύο χτυπούσαν τον 12χρονο και ο τρίτος βιντεοσκοπούσε

Ηράκλειο: 120 μετανάστες έφτασαν μέσα σε λίγες ώρες – Τρεις νέες αφίξεις στα νότια του νησιού

Κρήτη: Σε εξέλιξη οι αυτοψίες μετά τη θεομηνία – Δύο «κόκκινα» κτίρια στην Ιεράπετρα