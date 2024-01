Σύγκρουση αεροπλάνων στην Ιαπωνία: Γάλλοι εμπειρογνώμονες ψάχνουν απαντήσεις

Απαντήσεις στα αίτια της τραγωδίας στο αεροδρόμιο του Τόκιο από τη σύγκρουση ενός Airbus της Japan Airlines με αεροπλάνο της ιαπωνικής ακτοφυλακής, με πέντε νεκρούς, αναζητούν Γάλλοι εμπειρογνώμονες.

Η ομάδα Γάλλων εμπειρογνωμόνων της Υπηρεσίας Ερευνών και Αναλύσεων (BEA) πολιτικής αεροπορίας αναμένεται αύριο στην Ιαπωνία, προκειμένου να συμβάλει στην έρευνα.

Η γαλλική BEA συμμετέχει στις τεχνικές έρευνες σε ατυχήματα που συμβαίνουν στο εξωτερικό, ως υπηρεσία της χώρας κατασκευής του αεροσκάφους. Τα Α350 κατασκευάζονται στην Τουλούζη, στη νοτιοδυτική Γαλλία. Η Japan Airlines έχει στον στόλο της 16 αεροπλάνα του ευρωπαϊκού ομίλου.

Το Airbus Α350 της ιαπωνικής εταιρείας συγκρούστηκε, κατά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο Χανέντα, με ένα Bombardier Dash 8 της ακτοφυλακής, το οποίο ετοιμαζόταν να απογειωθεί. Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστα.

Οι 367 επιβάτες και τα 12 μέλη του πληρώματος του Airbus πρόλαβαν να το εκκενώσουν, μολονότι είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Οι πέντε από τους έξι επιβαίνοντες στο αεροπλάνο της ακτοφυλακής σκοτώθηκαν.

Κόπηκε στα δύο το αεροπλάνο

Αμέσως μετά τη σύγκρουση ξέσπασε φωτιά στο αεροπλάνο της Japan Airlines, το οποίο και κάηκε ολοσχερώς.

Στο βίντεο που ακολουθεί, φαίνεται η στιγμή που το αεροπλάνο κόβεται στα δύο.

Από τη σύγκρουση τα πέντε από τα έξι μέλη του αεροπλάνου της ακτοφυλακής έχασαν τη ζωή τους.

"The tail-end has... just crashed on to the floor."

An aircraft has caught fire on a runway at Tokyo's Haneda airport.https://t.co/ayTzbtRvAM

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/7uYMRG93En

— Sky News (@SkyNews) January 2, 2024