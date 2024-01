Ιαπωνία - Σύγκρουση αεροπλάνων: Νεκροί οι 5 επιβαίνοντες του αεροσκάφους της ακτοφυλακής

Αεροπλάνο της Japan Airlines τυλίχτηκε στις φλόγες σήμερα (02/01) στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο στην Ιαπωνία, έπειτα από πιθανή σύγκρουση με αεροσκάφος της ακτοφυλακής.

Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι και οι 379 επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Στο αεροσκάφος της ακτοφυλακής επέβαιναν έξι άτομα. Ο κυβερνήτης του κατάφερε να το εγκαταλείψει και είναι σώος και οι άλλοι πέντε, που αρχικά φέρονταν ως αγνοούμενοι, έχουν εντοπιστεί νεκροί.

Βίντεο-σοκ από στιγμή της σύγκρουσης

This is only possible with Japanese discipline.

“#Japan Airlines says all 379 people on board - passengers and crew - were evacuated.”

Praying for the unaccounted crew of the Coast Guard aircraft. pic.twitter.com/TtsxR3Fxfy

