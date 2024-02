Super Bowl: Ένοπλη επίθεση με 1 νεκρό και 21 τραυματίες στην παρέλαση στο Κάνσας

Ένας νεκρός και 21 τραυματίες, εκ των οποίων τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός επεισοδίου με πυροβολισμούς στο τέλος της πανηγυρικής παρέλασης στο Κάνσας για την κατάκτηση του τίτλου στο φετινό Super Bowl (τον τελικό του πρωταθλήματος αμερικανικού ποδοσφαίρου) από την ομάδα των Kansas City Chiefs.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής ανέφερε πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι εννέα νοσηλεύονται τραυματισμένοι. Εξ αυτών, η κατάσταση τριών τραυματιών χαρακτηρίζεται «κρίσιμη», πέντε νοσηλεύονται σε «σοβαρή κατάσταση», ενώ ένας είναι ελαφρά τραυματισμένος. Άλλοι πέντε άνθρωποι αναζήτησαν ιατρική φροντίδα, είπε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, επισημαίνοντας πως δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο τραυματισμός τους προκλήθηκε από πυροβολισμό.

Σε νεότερη ανακοίνωση της αστυνομίας ο αριθμός των τραυματιών ανέβηκε στους 21.

BREAKING: Shots fired in Kansas City near Super Bowl parade. @JesseKirschNews reports. pic.twitter.com/dpOHas1yHp

Σε βίντεο που έχουν ανέβει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται η ηρωική προσπάθεια οπαδών των Κάσνας Σίτι να αφοπλίσουν τον έναν από τους δύο ένοπλους και να βοηθήσει τις αρχές στη σύλληψή του. Στο ίδιο βίντεο φαίνεται και η σύλληψη του δεύτερου ενόπλου από την αστυνομία.

Breaking Video of Heroic Kansas City fans tackling one of the shooters pic.twitter.com/cAxL9Kox8d

