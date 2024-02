Eκατομμύρια δολάρια βρήκε ο Ισραηλινός στρατός στο τούνελ που κρυβόταν ο αρχηγός της Χαμάς (βίντεο)

Εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά βρέθηκαν μέσα στο τούνελ όπου διέμενε ο ηγέτης της Χαμάς, σύμφωνα με πληροφορίες από τον στρατό του Ισραήλ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι IDF (Israel Defence Forces) υποστηρίζουν πως η «τρομοκρατική» όπως την χαρακτηρίζουν οργάνωση της Χαμάς χρησιμοποιεί τα υπόγεια τούνελ της Γάζας για τις επιχειρήσεις της, ωστόσο αυτή τη φορά ο ισραηλινός στρατός ανήρτησε βίντεο που επιβεβαιώνει τα λεγόμενά τους.

Έχουν ορκιστεί να πιάσουν τον Γιαχία Σινουάρ «νεκρό ή ζωντανό» μετά από βίντεο που υποστηρίζουν ότι τον έδειχνε να περπατά μέσα σε μια σήραγγα της Γάζας στις 10 Οκτωβρίου, λίγες ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς.

Σήμερα (14/2) ο στρατός του Ισραήλ δημοσιοποίησε βίντεο, όπου φέρεται να εντόπισαν το σπίτι του, την «υπόγεια» δηλαδή κατοικία του σε ένα από τα τούνελ της Γάζας. Όπως διακρίνεται και στο βίντεο, πλάνα του οποίου δόθηκαν στη δημοσιότητα, έχει πολλά δωμάτια, συμπεριλαμβανομένων δύο μπάνιων, μιας καλά εξοπλισμένης κουζίνας και ενός υπνοδωματίου που σύμφωνα με τους IDF ήταν το μέρος όπου κοιμόταν η ασφάλεια που τον προστάτευε.

INSIDE THE RATHOLE: Israeli Special Forces take you on a tour of murderous Hamas leader Yahya Sinwar’s underground den. Expensive perfumes, UN aid and millions in cash in his tunnel underneath Gaza. pic.twitter.com/E51GarS9mx

— Michael Dickson (@michaeldickson) February 13, 2024