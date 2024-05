Σλοβακία: Ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο ανέκτησε τις αισθήσεις του ύστερα από πολύωρη χειρουργική επέμβαση

Δεν απειλείται πλέον η ζωή του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος έπεσε θύμα απόπειρας δολοφονίας.

Ο σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος τραυματίστηκε βαριά χθες Τετάρτη από σφαίρες καθώς χαιρετούσε πολίτες, ανέκτησε τις αισθήσεις του έπειτα από πολύωρη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, μεταδίδουν σλοβάκικα ΜΜΕ.

Ούτε το τηλεοπτικό δίκτυο TA3, ούτε η ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Dennik έδωσαν περισσότερες διευκρινίσεις για την κατάσταση του 59χρονου κεντροαριστερού εθνικιστή λαϊκιστή πολιτικού.

Νωρίτερα, η ζωή του κ. Φίτσο διέτρεχε σοβαρό κίνδυνο, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Δεν έχει υπάρξει καμιά επίσημη ανακοίνωση ή διευκρίνιση έκτοτε.

Ο φερόμενος ως δράστης, λογοτέχνης 71 ετών, συνελήφθη από την αστυνομία και παραμένει υπό κράτηση. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Ματούς Σουτάι Εστόκ, το κίνητρο της απόπειρας δολοφονίας του σλοβάκου πρωθυπουργού ήταν «πολιτικό».

Σε βίντεο που μεταφόρτωσε στο διαδίκτυο πριν από οκτώ χρόνια, δήλωνε: «Ο κόσμος είναι γεμάτος βία και όπλα. Ο κόσμος μοιάζει να έχει τρελαθεί». Πρόσθετε πως ίδρυσε «κίνημα εναντίον της βίας» στη Λεβίτσε, το οποίο στον ιστότοπό του αναφέρει πως είναι «πολιτικό κόμμα σκοπός του οποίου είναι να αποτρέψει την εξάπλωση της βίας στην κοινωνία».

Οι «Slovački branci»

Σύμφωνα με το Euronews, ωστόσο, ο 71χρονος δράστης που εργαζόταν στο παρελθόν ως φύλακας και φέρεται σε αναρτήσεις του στο Facebook ως συμπαθών και υποστηρικτής της φιλορωσικής παραστρατιωτικής ομάδας Slovenskí Branci, γνωστής για τους δεσμούς της με το Κρεμλίνο.

Σημειωτέον ότι οι «Slovenskí Branci» έχουν κατηγορηθεί για απόπειρα στρατολόγησης νεαρών ανδρών σε ολόκληρη τη Σλοβακία για παραστρατιωτική δράση, ενώ ο δημοσιογράφος, Szabolcs Panyi ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ φωτογραφία του Τσιντούλα πλάι σε μέλη της οργάνωσης τον Ιανουάριο του 2016.

‼️🇷🇺Wow. Looks like Slovak PM Robert Fico's reported assailant, writer Juraj Cintula, was associated with pro-Russian paramilitary group Slovenskí Branci (SB). Their leader was even trained by Russian ex-Spetsnaz soldiers. Read more on @VSquare_Project 👇https://t.co/2IzSHwq54d pic.twitter.com/M9fgp186R3

— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) May 15, 2024