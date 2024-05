Βίντεο από την ανάκριση του λογοτέχνη που πυροβόλησε τον Ρόμπερτ Φίτσο

Στη δημοσιότητα δόθηκε ένα βίντεο που δείχνει τον 71χρονο λογοτέχνη, Γιουράι Τσιντούλα, να περνάει από ανάκριση, επειδή αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Ρόμπερτ Φίτσο, πρωθυπουργό της Σλοβακίας.

Το βίντεο αναρτήθηκε στην πλατφόρμα «Χ» από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο «NEXTA» και στη λεζάντα του γράφει πως δράστης είπε ότι το έκανε (σ.σ. την απόπειρα), επειδή διαφωνεί με τις πολιτικές της κυβέρνησης.

‼️ Video of the first interrogation of the man who shot Fico 5 times

The writer Juraj Cintula, who shot #Slovak Prime Minister #Fico, said he did it because he disagreed with the government's policies. pic.twitter.com/DDPBLnyxFj

— NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024