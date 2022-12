Ρωσία: Είκοσι δύο νεκροί από την πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας στο Κεμέροβο

Πυρκαγιά, που ξέσπασε σε οίκο ευγηρίας στην πόλη Κεμέροβο της ρωσικής περιφέρειας της Σιβηρίας, στοίχισε τη ζωή σε 22 ανθρώπους, ανακοινώθηκε σήμερα από τις αρχές.

Η πυρκαγιά κατέστρεψε τον δεύτερο όροφο του διώροφου κτιρίου, το οποίο δεν ήταν επισήμως καταχωρισμένο ως οίκος ευγηρίας, αλλά κατασβέστηκε νωρίς σήμερα το πρωί, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης και τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας. «Στις 05:25» (τοπική ώρα, 04:25 ώρα Ελλάδας), οι επιχειρήσεις διάσωσης «είχαν τελειώσει», διευκρίνισαν στην εφαρμογή Telegram οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Σύμφωνα με τις αρχές, «άλλα έξι άτομα τραυματίσθηκαν, δύο από τα οποία νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση με εγκαύματα».

Πολλοί οίκοι ευγηρίας λειτουργούν χωρίς άδεια στη Ρωσία, σύμφωνα με αξιωματούχους, πράγμα που σημαίνει ότι θεωρούνται ιδιωτικές ιδιοκτησίες και δεν υποβάλλονται σε επιθεωρήσεις.

