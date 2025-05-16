Ρωσία: 27χρονη δασκάλα καταδικάστηκε για «βίαιες πράξεις σεξουαλικής φύσης» με 11χρονο μαθητή της

Μια παντρεμένη δασκάλα δημοτικού στη Ρωσία διέπραξε «βίαιες πράξεις σεξουαλικής φύσης» εναντίον μαθητή της και τον ανάγκασε να αγγίξει το στήθος της.

Η Άννα Πλάκσιουκ, 27 ετών, ανάγκασε επίσης το 11χρονο παιδί να τη φιλήσει στα χείλη και «χάιδευε τα γεννητικά του όργανα μέσα από τα ρούχα του», όταν τον κράτησε πίσω μετά το μάθημα και κλείδωσε την πόρτα, σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο. Έστειλε επίσης γυμνές φωτογραφίες στο αγόρι και απαίτησε να της στείλει φωτογραφίες σε αντάλλαγμα.

Η Πλάκσιουκ, η οποία ήταν 25 ετών κατά τη στιγμή της κακοποίησης, καταδικάστηκε σε φυλάκιση εννέα ετών για «βίαιες πράξεις σεξουαλικής φύσης που διαπράχθηκαν εναντίον ατόμου κάτω των 14 ετών» και της απαγορεύτηκε να διδάξει για ένα ακόμη έτος μετά την αποφυλάκισή της.

Η μητέρα του παιδιού βρήκε τα μηνύματα της δασκάλας

Η κακοποίηση ήρθε στο φως αφού η μητέρα του θύματος βρήκε άσεμνα μηνύματα και φωτογραφίες στο WhatsApp του γιου της. Η μητέρα κατήγγειλε τη δασκάλα στον διευθυντή του σχολείου στην πόλη Τόξοβο στα βόρεια προάστια της Αγίας Πετρούπολης.

Ωστόσο, η εκπαιδευτικός επέρριψε την ευθύνη στο αγόρι, υποστηρίζοντας πως εκείνο ξεκίνησε την αρρωστημένη κακοποίηση τον Νοέμβριο του 2023 και συνεχίστηκε για τέσσερις μήνες προτού αποκαλυφθεί. Το αγόρι δεν πήγε σχολείο για κάποιο χρονικό διάστημα μετά τη σύλληψη της Πλάκσιουκ, δήλωσε η μητέρα του σε τοπικούς δημοσιογράφους.

Πολλοί γονείς λέγεται ότι σοκαρίστηκαν από τις αποκαλύψεις και δεν πίστεψαν τους ισχυρισμούς εναντίον της, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα. Γονέας την είχε χαρακτηρίσει ως «δασκάλα-όνειρο», ενώ οι συνάδελφοί της δήλωσαν ότι δεν υπήρχαν σημάδια της «σκοτεινής πλευράς» της. Ο σύζυγός της δεν έχει σχολιάσει την καταδίκη της και δεν είναι σαφές εάν το ζευγάρι είναι ακόμα μαζί.

