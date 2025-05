Πούτιν για Ουκρανία: Αναπόφευκτη η συμφιλίωση - Ελπίζω να μην υπάρξει ανάγκη για χρήση πυρηνικών

Τη βεβαιότητα ότι η συμφιλίωση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι ζήτημα χρόνου, εξέφρασε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, σε συνέντευξή του στο κανάλι «Rossiya 1». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μου φαίνεται ότι είναι αναπόφευκτη, παρά την τραγωδία που ζούμε σήμερα... Είναι θέμα χρόνου».

Οι δηλώσεις του περιλαμβάνονται στο νέο ντοκιμαντέρ του κρατικού τηλεοπτικού σταθμού με τίτλο «Ρωσία. Το Κρεμλίνο. Ο Πούτιν. 25 χρόνια» και αναπαράχθηκαν από το κανάλι Vesti στο Telegram.

Ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε επίσης ότι η χώρα του διαθέτει τις απαραίτητες δυνάμεις και πόρους για να ολοκληρώσει με επιτυχία την εισβολή στην Ουκρανία, η οποία ξεκίνησε το 2022. «Έχουμε αρκετή ισχύ και μέσα για να φέρουμε αυτό που ξεκινήσαμε το 2022 σε ένα λογικό συμπέρασμα, με το αποτέλεσμα που χρειάζεται η Ρωσία», δήλωσε ο Πούτιν, επαναλαμβάνοντας την αποφασιστικότητα του Κρεμλίνου.

