Κίεβο: Νέα επιδρομή της Ρωσίας με drones, πολυκατοικίες, οχήματα στις φλόγες (βίντεο)

Επιδρομή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή προκάλεσαν ζημιές σε πολυκατοικίες και πυρκαγιές σε κτίρια κι οχήματα στην πόλη, ανέφεραν σήμερα στρατιωτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Συντρίμμια drones που καταστράφηκαν από αντιαεροπορικά συστήματα προκάλεσαν πυρκαγιές σε πολυκατοικίες στις συνοικίες Ομπολόνσκι και Σβιατοσίνσκι, καθώς και σε οχήματα σε διάφορους τομείς της πόλης, εξήγησε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου.

❗️🇷🇺⚔️🇺🇦 - Russian drone attacks overnight in Kyiv injured seven people, including two children, according to Ukraine’s State Emergency Service.

Fires and destruction hit three districts:

- Obolonskyi: Fire in an apartment on the top floor of a 12-story building spread to the… pic.twitter.com/PR96pwkPS2

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) May 4, 2025