Πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς: Συνεχίζεται το "σφυροκόπημα" των Ισραηλινών- Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών

Δεκάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν μετά τους ολονύχτιους βομβαρδισμούς στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα, που συνεχίζει να αποτελεί καθημερινό στόχο του Ισραήλ, στη Σάμπρα στα δυτικά και την Καν Γιουνίς στα νότια.

Την ίδια ώρα ακήρυκτος πόλεμος υπάρχει στη Δυτική Όχθη με τους νεκρούς να είναι περίπου 160 από τις 7 Οκτωβρίου, ενώ συνεχίζονται οι ισραηλινές επιδρομές και οι συλλήψεις.

Τουλάχιστον 10.569 είναι οι νεκροί στη Γάζα

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι περπατούν χιλιόμετρα για να αποφύγουν τους συνεχείς και αδιάκριτους βομβαρδισμούς στον βορρά, ωστόσο συνεχείς επιθέσεις γίνονται και στον νότο, με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να τονίζουν ότι πουθενά δεν υπάρχει ασφάλεια.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνήθηκε ξανά την προοπτική μιας κατάπαυσης του πυρός χωρίς την απελευθέρωση των ομήρων.

Live εικόνα απότη Γάζα

Καταλάβαμε το αρχηγείο της Χαμάς στην Τζαμπάλια

Μετά από 10ωρη μάχη οι IDF ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν αρχηγείο της Χαμάς στην Τζαμπάλια.

Πιο συγκεκριμένα, οι IDF ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν το Φυλάκιο 17, ένα από τα στρατιωτικά προπύργια της ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης στη δυτική Τζαμπάλια, με την κατάληψη να επιτυγχάνεται από την Ταξιαρχία Nahal.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι IDF ολοκλήρωσαν την κατάληψη του φυλακίου μετά από 10 ώρες μάχης, κατά τη διάρκεια της οποίας «εξόντωσαν τρομοκράτες, κατάσχεσαν πολλά όπλα, ανακάλυψαν τούνελ, συμπεριλαμβανομένου ενός που βρίσκεται κοντά σε ένα νηπιαγωγείο και οδηγεί σε μια εκτεταμένη υπόγεια διαδρομή.

Κατά τη διάρκεια της κατάληψης του φυλακίου, οι μαχητές της Nahal εντόπισαν και συνέλεξαν σημαντικό επιχειρησιακό υλικό του εχθρού».

Απώλειες και για τον ισραηλινό στρατό

Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν σκοτωθεί συνολικά 35 ισραηλινοί στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τις IDF, άλλοι δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν μετά από μάχες με τη Χαμάς στη Γάζα. Πρόκειται για τον 29χρονο αρχιλοχία Eliyahu Benjamin Elmakayes, από την Ιερουσαλήμ, και τον 20χρονο επιλοχία Noam Yosef Abou, από τη Ντιμόνα.

Sergeant first class Eliyahu Benjamin Elmakayes (29), of Jerusalem, and Staff Sergeant Noam Yosef Abou (20), of Dimona, were killed in battle with Hamas in the Gaza Strip on Wednesday, the IDF stated on Thursday morning. #IDF | #Soldiers | #Israel https://t.co/FxZbNNNkMr

Δεν έφυγαν ούτε ξένοι, ούτε τραυματίες από τη Λωρίδα της Γάζας χθες

Κανένας παλαιστίνιος τραυματίας, αλλοδαπός ή πολίτης με διπλή υπηκοότητα δεν επιτράπηκε να περάσει χθες Τετάρτη από τη Λωρίδα της Γάζας στην Αίγυπτο μέσω της διέλευσης στη Ράφα, καθώς οι εσπευσμένες απομακρύνσεις διακόπηκαν για δεύτερη φορά από την 1η Νοεμβρίου, δήλωσε παλαιστίνιος αξιωματούχος.

Η διέλευση, η μοναδική έξοδος από τη Λωρίδα της Γάζας που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ, παρέμεινε κλειστή εξαιτίας της άρνησης των ισραηλινών αρχών να εγκρίνουν τον κατάλογο των τραυματιών που επρόκειτο να διακομιστούν από τις αρχές της Χαμάς στην αιγυπτιακή επικράτεια, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος αρμόδιος για τις συνοριακές διελεύσεις στον θύλακα.

Οι άμαχοι είναι τα μεγάλα θύματα των ενελέητων βομβαρδισμών

Μια αχτίδα ελπίδας» για το πολύπαθο νοσοκομείο Σίφα

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ένα κονβόι με ιατρικές προμήθειες έφτασε – μετά από μεγάλες δυσκολίες και κινδύνους – στο νοσοκομείο Σίφα.

Αυτή είναι μόλις η δεύτερη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο από τις 7 Οκτωβρίου και μετά.

A glimpse of hope for patients in Al-Shifa hospital — together with @UNRWA, @WHO’s convoy has delivered 56 additional metric tonnes of health supplies. This is our second delivery to Al-Shifa since 7 October.

While welcome, the quantities we delivered are far from sufficient to… https://t.co/2akZDXBciJ

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 8, 2023