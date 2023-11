Πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς: Εντός της Γάζας ο ισραηλινός στρατός - Αρνείται κατάπαυση του πυρός ο Νετανιάχου

Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στη Γάζα από τον ισραηλινό στρατό, μαζί με τις επιδρομές στη Δυτική Όχθη.

Τουλάχιστον 10.300 έχουν σκοτωθεί μετά την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου και την κήρυξη πολέμου από το Ισραήλ, όπου εκεί οι νεκροί ανέρχονται στους 1.400.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι η Γάζα γίνεται «νεκροταφείο για τα παιδιά» αφού έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 4.237. Το Ισραήλ σκοτώνει παιδιά στην Παλαιστίνη με πρωτοφανή ρυθμό, σύμφωνα με την ομάδα δικαιωμάτων, Defense for Children International-Palestine.

Επιχειρήσεις στον καταυλισμό Αλ-Σάτι

Ο Μπάιντεν ζήτησε από τον Νετανιάχου «παύση» των μαχών στη Γάζα, ενώ το Ισραήλ με τη σειρά του ζητά η μεταπολεμική Γάζα να ελέγχεται στρατιωτικά από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και Αραβικές χώρες.

Ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς αναφέρει πως η οργάνωση κατέστρεψε περισσότερα από 100 ισραηλινά τεθωρακισμένα.

Οι IDF συνεχίζουν να χτυπούν σε νοσοκομεία και σε σχολεία τα οποία θεωρούν «νόμιμους στόχους», καθώς κατηγορούν τη Χαμάς ότι βρίσκει κάλυψη εκεί.

Περισσότερο από ένα μήνα χωρίς νερό, φαγητό και υγειονομική περίθαλψη στη Γάζα

Τα Ηνωμένα Έθνη λένε ότι οι υπηρεσίες υγείας, αποχέτευσης, ύδρευσης και διατροφής στη Γάζα βρίσκονται σε «οριακό σημείο».

Λόγω των περιορισμών που επιβάλλει το Ισραήλ στην είσοδο στη Γάζα και των επιθέσεων στις υποδομές του πολιορκημένου θύλακα, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό και ιατρικές προμήθειες.

Τα στρατεύματα βρίσκονται πλέον «στην καρδιά» της πόλης της Γάζας, δήλωσε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας

Τα στρατεύματα βρίσκονται πλέον «στην καρδιά» της πόλης της Γάζας, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας, όπου οι χερσαίες μάχες και η εκστρατεία βομβαρδισμού εντάθηκαν τις τελευταίες ημέρες για «να καταστραφεί η Χαμάς», δήλωσε χθες, Τρίτη, το βράδυ ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ. «Δεν θα υπάρξει ανθρωπιστική εκεχειρία χωρίς την επιστροφή των ομήρων», πρόσθεσε ο ισραηλινός υπουργός.

«Ο Νετανιάχου βρίσκεται σε νευρική κρίση»

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ Εχούντ Ολμέρτ λέει ότι ο Νετανιάχου βρίσκεται σε κατάσταση «νευρικής κρίσης» μετά την αποτυχία στην ασφάλεια της 7ης Οκτωβρίου και τώρα κάνει λάθος υπολογισμούς, καθώς ετοιμάζεται να αναλάβει τον έλεγχο της ασφάλειας της Γάζας για «αόριστο χρονικό διάστημα» μετά το τέλος του πολέμου.

«[Ο Νετανιάχου] έχει συρρικνωθεί. Έχει καταστραφεί συναισθηματικά, αυτό είναι σίγουρο«, δήλωσε ο Olmert στο POLITICO, υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός έχει πλέον γίνει κίνδυνος για το Ισραήλ.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε την πρόταση μομφής κατά της Rashida Tlaib

Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ψήφισε την πρόταση μομφής κατά της Δημοκρατικής Αντιπροσώπου Rashida Tlaib, της μοναδικής Παλαιστίνιας Αμερικανίδας στο Κογκρέσο, για τα σχόλια που έκανε σχετικά με τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο τελικός απολογισμός της ψηφοφορίας στην ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους αίθουσα ήταν 234-188 υπέρ της αποδοκιμασίας της Tlaib. Τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν κατά της πρότασης, ενώ τρεις Δημοκρατικοί και ένας Ρεπουμπλικάνος απείχαν.

I am the only Palestinian American serving in Congress, and my perspective is needed here now more than ever.

I will not be silenced and I will not let anyone distort my words.

Palestinian-American US Representative Rashida Tlaib @RepRashida pic.twitter.com/vSFW2s59i0

— Nizam Tellawi (@nizamtellawi) November 8, 2023