Οι Ισραηλινοί βομβαρδίζουν τα τούνελ της Χαμάς: ''Ελπίζουμε σε μόνιμο πόλεμο με το Ισραήλ''

Η πόλη της Γάζας, προπύργιο της Χαμάς, είναι περικυκλωμένη από τις ισραηλινές δυνάμεις. Ο στρατός επεσήμανε ότι έχει προωθηθεί στο κέντρο της πυκνοκατοικημένης πόλης, ενώ η Χαμάς σημείωσε ότι οι μαχητές της έχουν προκαλέσει μεγάλες απώλειες στις ισραηλινές δυνάμεις. Με τον πόλεμο να εισέρχεται στον δεύτερο μήνα του, αξιωματούχοι του ΟΗΕ ενισχύουν τις εκκλήσεις τους να επιβληθεί ανθρωπιστική παύση στις εχθροπραξίες ώστε να απαλυνθούν τα δεινά στη Γάζα, όπου χιλιάδες κτίρια έχουν ισοπεδωθεί και τα είδη πρώτης ανάγκης εξαντλούνται.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιούν εκρηκτικούς μηχανισμούς για να καταστρέψουν το δίκτυο τούνελ που έχει δημιουργήσει η Χαμάς κάτω από τη Γάζα και το οποίο εκτείνεται σε εκατοντάδες χιλιόμετρα.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις λένε ότι τα στρατεύματα έχουν βρει και κατέστρεψαν περίπου 130 τούνελ στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης τον περασμένο μήνα. Το IDF λέει ότι τα στρατεύματα της 460ης Ταξιαρχίας με μηχανικές δυνάμεις βρήκαν μια σειρά από εισόδους σήραγγας δίπλα σε μια κατασκευή με μπαταρίες αυτοκινήτων, οι οποίες πιστεύεται ότι είναι συνδεδεμένες με το σύστημα φιλτραρίσματος αέρα της σήραγγας.

IDF says troops of the 7th Armored Brigade identified a number of Hamas operatives at an anti-tank launch position, which connects to a weapons depot via a tunnel. The troops called in an airstrike on the site. Some of the operatives who managed to escape to the roof of the… pic.twitter.com/uAB3g6NcZv

Ισραηλινά άρματα μάχης έχουν αντιμετωπίσει ισχυρή αντίσταση από μαχητές της Χαμάς, οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτές τις σήραγγες για να τους στήσουν ενέδρα, σύμφωνα με πηγές της παλαιστινιακής οργάνωσης και του Ισλαμικού Τζιχάντ.

IDF says troops have found and destroyed some 130 tunnel shafts in the Gaza Strip since the ground operation began last month.

Troops of the Combat Engineering Forces have been working to clear routes for ground forces to maneuver, locate and destroy Hamas assets, including… pic.twitter.com/B3ZEwtqmxd

