Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Παράταση της εκεχειρίας για άλλες δύο μέρες ανακοίνωσε το Κατάρ

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας (27/11) πως η εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς έχει πλέον παραταθεί για δύο επιπλέον ημέρες.

«Το κράτος του Κατάρ ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαμεσολάβησης, επιτεύχθηκε συμφωνία για την παράταση της ανθρωπιστικής εκεχειρίας για δύο επιπλέον ημέρες στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο Δρ Majed al Ansari.

Η Χαμάς επιβεβαίωσε επίσης την παράταση στην παύση των εχθροπραξιών. «Το Ισλαμικό Κίνημα Αντίστασης Χαμάς ανακοινώνει ότι συμφωνήθηκε με τους αδελφούς στο Κατάρ και την Αίγυπτο να παραταθεί η προσωρινή ανθρωπιστική εκεχειρία για δύο επιπλέον ημέρες υπό τους ίδιους όρους με την προηγούμενη εκεχειρία», αναφέρεται σε ανακοίνωση της παλαιστινιακής οργάνωσης.

The State of Qatar announces, as part of the ongoing mediation, an agreement has been reached to extend the humanitarian truce for an additional two days in the Gaza Strip.

