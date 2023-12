Πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς: Επέστρεψε ο εφιάλτης των βομβαρδισμών στη Γάζα – Νεκροί και τραυματίες

Έληξε στις 07:00 το πρωί της Παρασκευής η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, χωρίς να ανακοινωθεί νέα παράταση παρά τις σχετικές αναφορές.

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι επιστρέφει στις μάχες κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγορώντας το παλαιστινιακό κίνημα ότι παραβίασε την εκεχειρία πυροβολώντας σε ισραηλινό έδαφος. Τα ισραηλινά μαχητικά σφυροκοπούν βόρεια και νότια Γάζα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες.

Τριάντα Παλαιστίνιοι κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι από ισραηλινές φυλακές στην έβδομη ανταλλαγή, ενώ απελευθερώθηκαν κι άλλοι 8 Ισραηλινοί όμηροι.

Τραγικές είναι οι εικόνες που έρχονται από τη Γάζα, μετά την επανέναρξη βομβαρδισμών.

BREAKING: Israeli fighter jets bomb several locations in the town of Al-Qarara, east of Khan Yunis.#GazaGenocide pic.twitter.com/dMiq37Rtms

— Quds News Network (@QudsNen) December 1, 2023