Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Έληξε η εκεχειρία, ξεκίνησαν και πάλι οι εχθροπραξίες στη Γάζα

Την επανέναρξη των «επιχειρήσεων» εναντίον του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ.

Κατηγόρησε την Χαμάς πως παραβίασε τους όρους της ανακωχής που εφαρμοζόταν από την 24η Νοεμβρίου, ανοίγοντας πυρ εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

Κατά παλαιστινιακά ΜΜΕ, βομβαρδίζονται βόρειοι τομείς της Λωρίδας της Γάζας.

Την ίδια στιγμή, η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς καλεί τις δυνάμεις της να παραμείνουν σε «υψηλή ετοιμότητα μάχης» σε περίπτωση επανέναρξης των μαχών, ανέφερε ανακοίνωση.

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη είναι και ο ισραηλινός στρατός. Εκπρόσωπος του IDF λίγες ώρες πριν λήξη η ανακωχή δήλωσε πως οι δυνάμεις του είναι έτοιμες για την επανέναρξη των εχθροπραξιών με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Είμαστε έτοιμοι για την επίθεσή μας (...) είμαστε έτοιμοι να χτυπήσουμε ανά πάσα στιγμή», είπε ο Ντανιέλ Χαγκαρί, εκπρόσωπος του Τσαχάλ, του ισραηλινού στρατού.

Το πρωί της Πέμπτης, η Χαμάς ανέφερε πως οι ισραηλινές αρχές αρνήθηκαν να παραλάβουν τα πτώματα τριών ομήρων που σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, πρόκειται για μητέρα, το μωρό της, ηλικίας 10 μηνών, και 4χρονο αγοράκι. Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Χαγκαρί αντέτεινε πως δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι θάνατοι των τριών ομήρων και έκανε λόγο για «ψυχολογικό πόλεμο» της Χαμάς.

Οι 8 όμηροι που απελευθερώθηκαν χθες

Χθες το βράδυ απελευθερώθηκαν ακόμα 6 όμηροι από τη Χαμάς 55 ημέρες μετά την απαγωγή τους, παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Η παλαιστινιακή μαχητική ομάδα νωρίτερα είχε απελευθερώσει δύο Ισραηλινές , την 21χρονη Μια Σεμ (η οποία έχει επίσης γαλλική υπηκοότητα) και την 40χρονη Αμίτ Σουσάνα, που έφτασαν στο Ισραήλ.

Λίγες ώρες μετά την απελευθέρωσή τους η Χαμάς δημοσίευσε ένα βίντεο με την Ισραηλινή όμηρο Μια Σεμ, στο οποίο ακούγεται να λέει στα αγγλικά ότι οι απαγωγείς της της φέρθηκαν ευγενικά.



