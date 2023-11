Ισραήλ: Πυρά στην Ιερουσαλήμ, τρεις νεκροί και 6 τραυματίες – Σκοτώθηκαν οι δύο δράστες (βίντεο)

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον έξι είναι τραυματίες, από πυρά στην ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως μεταδίδουν ΜΜΕ στο Ισραήλ και ανακοίνωσε η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom.

«Δύο τρομοκράτες που επέβαιναν σε αυτοκίνητο και ήταν οπλισμένοι ο ένας με Μ-16 και ο άλλος με πιστόλι» άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών που περίμεναν σε στάση λεωφορείου γύρω στις 07:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), δήλωσε ο διευθυντής της αστυνομίας της Ιερουσαλήμ Ντορόν Τόργκεμαν στους δημοσιογράφους από το σημείο της επίθεσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο δράστες «εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας και έναν περαστικό», με τον Τόργκεμαν να διευκρινίζει ότι ήρθαν από την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων και αστυνομίας έσπευσε στο σημείο της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε την ώρα της πρωινής αιχμής σε μία από τις εισόδους της πόλης.

⚡️Hebrew sources: Shooting in the “Ramot” settlement in occupied #Jerusalem pic.twitter.com/a8ip9Cm1mU

Σε βίντεο από το περιστατικό διακρίνονται άνθρωποι να τρέχουν πανικόβλητοι καθώς ακούγονται πυρά στο βάθος.

🔖 Israeli sources: From the scene of the shooting in the “Ramot” settlement in occupied Jerusalem pic.twitter.com/kM0mSTsEGR

— Angelo Giuliano (@angeloinchina) November 30, 2023