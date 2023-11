Ουγκάντα: Γυναίκα γέννησε δίδυμα στα εβδομήντα της

Ένα «εκπληκτικό κατόρθωμα», όπως το χαρακτήρισε ο γιατρός της, πέτυχε 70χρονη στην Ουγκάντα, καθώς γέννησε δίδυμα με εξωσωματική γονιμοποίηση,

«Είναι εκπληκτικό να γεννήσει δίδυμα» μια μητέρα ηλικίας 70 ετών, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο γιατρός Έντουαρντ Ταμάλε Σάλι, οποίος παρακολουθούσε τη γυναίκα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και στον τοκετό που έγινε με καισαρική την Τετάρτη.

Η μητέρα, η Σαφίνα Ναμουκουάγια, είπε ότι η γέννηση των μωρών της, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ήταν «ένα θαύμα». Μητέρα και βρέφη είναι σε καλή κατάσταση αλλά παραμένουν για παρακολούθηση σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα της Καμπάλα, εξήγησε ο Έντουαρντ Ταμάλε Σάλι Η Σαφίνα Ναμουκουάγια ζει στη Μασάκα, μια αγροτική περιοχή σε απόσταση περίπου 120 χιλιομέτρων δυτικά της πρωτεύουσας.

