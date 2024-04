Πλημμύρες στο Ντουμπάι: Σε βίντεο η διάσωση γατούλας που κινδύνευε να πνιγεί

Σε βίντεο καταγράφηκε η αγωνιώδης προσπάθεια μιας γατούλας να διασωθεί από τον πλημμυρισμένο δρόμο στο Ντουμπάι.

Το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης του Ντουμπάι δείχνει τη γάτα να πιάνεται από την πόρτα αυτοκινήτου που ήταν εν μέρει βυθισμένo. Μόλις την αντιλαμβάνεται ένας διασώστης πλησιάζει και αρπάζει τη γάτα και την τοποθετεί ασφαλή πλέον στη βάρκα.

Saving a stranded cat after the flash floods that hit Dubai International Airport on April 16, 2024.pic.twitter.com/NKFQj0vXqP

— Massimo (@Rainmaker1973) April 17, 2024