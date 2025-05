Παρίσι: Νέο «μπλόκο» των αγροτών - Ζητούν χαλάρωση των περιβαλλοντικών κανονισμών

Γάλλοι αγρότες διέκοψαν την κυκλοφορία στους αυτοκινητόδρομους γύρω από το Παρίσι και συγκεντρώθηκαν μπροστά από το κτήριο της Εθνοσυνέλευσης με τα τρακτέρ τους, διαμαρτυρόμενοι για τις τροπολογίες που κατέθεσαν οι νομοθέτες της αντιπολίτευσης σε ένα νομοσχέδιο που θα χαλαρώσει τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς στη γεωργία.

Το σχέδιο νόμου προτείνει την απλοποίηση των εγκρίσεων για αγροτικές εγκαταστάσεις και δεξαμενές άρδευσης και την εκ νέου έγκριση ενός απαγορευμένου φυτοφαρμάκου που χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια ζαχαρότευτλων,το οποίο οι περιβαλλοντολόγοι λένε ότι είναι επιβλαβές για τις μέλισσες.

Αποτελεί μέρος μιας τάσης που επικρατεί σε πολλά κράτη της ΕΕ για χαλάρωση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς οι αγρότες αντιμετωπίζουν αυξημένες τιμές και τα νοικοκυριά δίνουν μάχη με το κόστος ζωής. Οι περιβαλλοντικοί ακτιβιστές και ορισμένα συνδικάτα που εκπροσωπούν μικρούς αγρότες βιολογικής γεωργίας λένε ότι το νομοσχέδιο ωφελεί τη μεγάλης κλίμακας αγροτική βιομηχανία εις βάρος των ανεξάρτητων φορέων.

🚜🔥🇫🇷Paris under siege. French farmers stormed the capital with tractors, blocking highways and rallying outside parliament to demand looser environmental rules. They oppose amendments restricting pesticide use, irrigation, and breeding facilities, arguing they hurt… pic.twitter.com/ZNM5xIgitf

— GoodMorningRooster (@RoosterGM) May 26, 2025