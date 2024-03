«Παρέλυσε» η Καλιφόρνια από τη σφοδρή χιονοθύελλα

Ξαφνική χιονοθύελλα πλήττει συνεχόμενα από το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (29/2) τη βόρεια Καλιφόρνια, στις ΗΠΑ, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε δεκάδες περιοχές, ιδιαίτερα προς τη Σιέρα Νεβάδα.

Homes and businesses around Donner Lake, California, are buried as heavy snow continues.

Now approaching nearly 48 hours of continuous snowfall. #CAwx #LeapDayBlizzard pic.twitter.com/oWk9B4nlYa

— Colin McCarthy (@US_Stormwatch) March 2, 2024