Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους στο Κίεβο

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν συνδυασμένη επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) εναντίον του Κιέβου στην Ουκρανία, μετά τα μεσάνυχτα.

Από τις επιθέσεις, τραυματίστηκαν τουλάχιστον 14 άνθρωποι και ξέσπασαν πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της πόλης, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

«Εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Έχουν ενεργοποιηθεί τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Η πόλη δέχεται συνδυασμένη επίθεση από τον εχθρό», ανέφερε ο Κλίτσκο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram. Οι επιθέσεις προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων, δύο εκ των οποίων διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και στους υπόλοιπους παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες, συμπλήρωσε.

Russia tonight has launched a major ballistic missile and drone attack against the Ukrainian capital of Kyiv, likely one of the largest since the full-scale invasion began in 2022. Hundreds of drones have reportedly been downed by Ukrainian air-defenses and fighter jets, while a… pic.twitter.com/9OTmPZBruO

— OSINTdefender (@sentdefender) May 23, 2025