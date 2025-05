Το σχέδιο του ΟΗΕ για τη Γάζα: Πέντε στάδια για παροχή βοήθειας

Την ώρα που το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τη Λωρίδα της Γάζας και να οδηγεί δίχως ηθικούς φραγμούς εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους σε μια πρωτοφανή για την παγκόσμια κοινότητα επισιτιστική κρίση, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, απευθύνει επείγουσα έκκληση για άμεση βοήθεια στη Γάζα.

Με φόντο μια ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση που στοχεύει -με παραδοχή Νετανιάχου- στην ολική ανακατάληψη της Γάζας, ο Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε χαρακτηριστικά την Παρασκευή (23/05) ότι η βοήθεια που έχει εγκριθεί μέχρι τώρα ισοδυναμεί με «μια σταγόνα» στους πεινασμένους ανθρώπους. «Ας το κάνουμε σωστά, ας το κάνουμε αμέσως», πρόσθεσε παρουσιάζοντας ένα σχέδιο αποστολής βοήθειας σε πέντε στάδια.

«Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα βιώνουν αυτό που μπορεί να είναι η πιο σκληρή φάση αυτής της σκληρής σύγκρουσης», ανέφερε ανακοινώνοντας ότι σχεδόν 400 φορτηγά έλαβαν άδεια εισόδου στη Γάζα μέσω του περάσματος Κερέμ Σαλόμ, όμως, μπόρεσε να συλλεχθεί το φορτίο από μονάχα 115 φορτηγά».

«Τίποτα δεν έχει φτάσει στον πολιορκημένο βορρά»

«Τίποτα δεν έχει φτάσει στον πολιορκημένο βορρά», είπε προσθέτοντας ότι ο ΟΗΕ κατάφερε να διανείμει «λίγο αλεύρι, παιδικές τροφές, συμπληρώματα διατροφής και φάρμακα» και ότι ορισμένα αρτοποιεία λειτουργούν στη νότια και κεντρική Γάζα.

«Ας μην ξεχνάμε ότι εργαζόμαστε εν μέσω στρατιωτικής επιχείρησης», είπε. «Όλη η βοήθεια που έχει εγκριθεί μέχρι τώρα ισοδυναμεί με μια σταγόνα όταν απαιτείται μια πλημμύρα».

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα έκανε την Πέμπτη γνωστό πως τα αποθέματά του που περιμένουν εκτός της Γάζας θα επέτρεπαν να τραφεί όλος ο πληθυσμός για δύο μήνες.

«Την ίδια ώρα, η ισραηλινή στρατιωτική επίθεση εντείνεται με αποτρόπαια επίπεδα νεκρών και καταστροφής», είπε ο επικεφαλής του ΟΗΕ, προσθέτοντας πως το 80% του θύλακα είναι πλέον απαγορευμένο για τον πληθυσμό.

«Πέραν του ζητήματος του αριθμού των φορτηγών σε οποιαδήποτε στιγμή, είναι σημαντικό να έχουμε στον νου μας τη συνολική εικόνα. Μια συνολική εικόνα είναι ότι χωρίς μια ταχεία, αξιόπιστη, ασφαλή και διαρκή πρόσβαση βοήθειας, περισσότεροι άνθρωποι θα πεθάνουν και οι μακροπρόθεσμες συνέπειες για το σύνολο του πληθυσμού θα είναι βαθιές», προειδοποίησε ο ίδιος, απευθύνοντας έκκληση εκ νέου για μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση ομήρων.

Τα πέντε στάδια για την παροχή βοήθειας στη Γάζα

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ παρουσίασε ένα σχέδιο πέντε σταδίων για την παροχή βοήθειας στους ανθρώπους στη Γάζα, το οποίο, όπως ανέφερε, έχει την υποστήριξη των κρατών μελών της ΕΕ και συγκεκριμένα:

Ο Γκουτέρες ανέφερε ότι ο ΟΗΕ διαθέτει το προσωπικό και τα δίκτυα που απαιτούνται για να το υλοποιήσει αυτό.

Πρόσθεσε ότι 160.000 παλέτες, οι οποίες είναι «αρκετές για να γεμίσουν σχεδόν 9.000 φορτηγά», είναι έτοιμες και περιμένουν.

«Αυτή είναι η έκκλησή μου για σωτήρια βοήθεια για τον λαό της Γάζας που υποφέρει εδώ και καιρό», είπε χαρακτηριστικά ο Γκουτέρες. «Ας το κάνουμε σωστά. Και ας το κάνουμε αμέσως», ανέφερε.

«Μάχη» για ένα κομμάτι ψωμί

Καθώς αρχίζει να περνά στη Γάζα μικρή ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας, πολλοί Παλαιστίνιοι περνούν ώρες στην ουρά στα σημεία διανομής.

Οι πολίτες προσπαθούν να προμηθευτούν ψωμί από τα αρτοποιεία, τα οποία παραλαμβάνουν αλεύρι για πρώτη φορά μετά από μήνες.

Ενδεικτικό είναι το βίντεο για τη μάχη που δίνει το πλήθος για να προμηθευτεί λιγοστή ποσότητα τροφής.

