Ουκρανία, Ρωσία: Δημοσιογράφος τραυματίσθηκε από ουκρανική επίθεση στο Κουρσκ

Επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ στα σύνορα με την Ουκρανία προκάλεσε τον τραυματισμό πολεμικού ανταποκριτή του κινεζικού ειδησεογραφικού δικτύου Phoenix TV, ανακοίνωσαν αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ ρωσικές αρχές και κάλεσαν τα Ηνωμένα Έθνη να απαντήσουν στο επεισόδιο.

«Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε σήμερα το χωριό Κορένεβο στην περιοχή Κορενέφσκι», δήλωσε μέσω του Telegram ο ασκών χρέη κυβερνήτη της περιφέρειας του Κουρσκ Αλεξάντρ Χινστάιν. «Ένας 63χρονος ανταποκριτής, ο Λου Γιουγκουάνγκ, ο οποίος είχε πάει μόνος του στην περιοχή των συνόρων, τραυματίσθηκε».

Ο Χινστάιν ανέφερε αργότερα σε άλλη ανάρτηση ότι ο δημοσιογράφος έχει κοψίματα στο κεφάλι του και αρνήθηκε να νοσηλευθεί.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και άλλους διεθνείς οργανισμούς να «απαντήσουν αμέσως και να προβούν στην κατάλληλη αξιολόγηση» του επεισοδίου.

«Η στοχευμένη επίθεση ... δείχνει την πρόθεση του καθεστώτος του Κιέβου να φιμώσει και εκ των πραγμάτων να καταστρέψει αντιπροσώπους οποιουδήποτε μέσου ενημέρωσης το οποίο επιδιώκει να μεταδώσει αντικειμενική πληροφόρηση», δήλωσε με ανάρτησή της στο Telegram η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες από ανεξάρτητη πηγή. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής απάντηση από το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών και από το γραφείο του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε αίτημα για σχολιασμό που διατύπωσε, πέραν των εργάσιμων ωρών, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων.

Παράλληλα, το Phoenix TV έκανε γνωστό το επεισόδιο, αλλά δεν εξέδωσε χωριστή δήλωση.

Σύμφωνα με ρωσικά κρατικά και επίσημα μέσα ενημέρωσης, ο 63χρονος ανταποκριτής, ο Λου Γιουγκουάνγκ, έστελνε ανταποκρίσεις για τον πόλεμο από τις πρώτες ημέρες του. Η Ρωσία εξαπέλυσε τον πόλεμο εισβάλοντας στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022. Ο δημοσιογράφος δήλωσε σε ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων ότι «αισθάνεται καλά».

«Δεν υπάρχουν καθόλου δυτικοί δημοσιογράφοι (στο Κουρσκ)», λέει ο Λου σε βίντεο που αναρτήθηκε από το TASS σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το κεφάλι του δεμένο με επιδέσμους. «Εμείς, οι κινέζοι δημοσιογράφοι θέλουμε να κάνουμε γνωστό αυτό που συνέβη στην περιφέρεια του Κουρσκ».

Επίθεση σε γέφυρα στο Βόλγκογκραντ - Δεν υπάρχουν τραυματίες

Η κυκλοφορία στον ποταμό Ντον, στην περιοχή Καλατσέφσκι της ρωσικής περιφέρειας του Βόλγκογκραντ, περιορίσθηκε προσωρινά για να καθαρισθούν τα συντρίμμια από μια «μαζική» ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση του περιφερειακού κυβερνήτη.

«Στρατιώτες του Μηχανικού εργάζονται», δήλωσε ο κυβερνήτης του Βόλγκογκραντ Αντρέι Μποτσάροφ, σύμφωνα με ανάρτηση της διοίκησης της περιφέρειας στο Telegram.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως δεν υπάρχουν τραυματίες από την επίθεση. Ωστόσο, δεν έγινε αμέσως σαφές αν η γέφυρα στον ποταμό Ντον, τον πέμπτο μεγαλύτερο της Ευρώπης, υπέστη ζημιές.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε μέσω του Telegram ότι μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν, κατά τη διάρκεια της νύχτας, 39 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από το ρωσικό έδαφος και τη Χερσόνησο της Κριμαίας, περιλαμβανομένων 13 πάνω από την περιφέρεια του Βόλγκογκραντ.

Το αεροδρόμιο του Βόλγκογκραντ έκλεισε για περισσότερο από τρεις ώρες πριν επαναληφθούν στη συνέχεια οι πτήσεις λίγο πριν από τις 7 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), έκανε γνωστό μέσω του Telegram η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia.

