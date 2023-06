Ουκρανία - Ποντόλιακ: Η Ρωσία βρίσκεται στην αρχή ενός εμφυλίου - Ο Πούτιν χάνει την εξουσία

Η Ρωσία είναι, στην πραγματικότητα, μάρτυρας της έναρξης ενός εμφυλίου πολέμου, σχολίασε το «δεξί χέρι» του Ζελένσκι, Μιχάιλο Ποντόλιακ, μετά τις εξελίξεις με το πραξικόπημα Πριγκόζιν.

Σύμφωνα με τον Ποντόλιακ, τα γεγονότα εξελίσσονται σύμφωνα με το σενάριο για το οποίο μιλούσε η Ουκρανία όλο το προηγούμενο έτος. Η έναρξη της ουκρανικής αντεπίθεσης αποσταθεροποίησε τελικά τις ρωσικές ελίτ, εντείνοντας τον εσωτερικό διχασμό που προέκυψε μετά τις απώλειες στην Ουκρανία.

#Prigozhin's (#Wagner) counter-terrorist operation on the territory of #Russia has already led to the capture of #Rostov, several federal highways, the headquarters of the Southern District and "#SMO." The events gained widespread publicity in Russia and even an insulting legal… pic.twitter.com/2nNoxizcvP

