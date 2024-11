Ουκρανία: Βίντεο - ντοκουμέντο με το χτύπημα του διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου από τους Ρώσους

Ένα πρώτο βίντεο με ρωσικό διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο να χτυπά την Ουκρανία ήρθε στο φως της δημοαιότητας.

Ο πύραυλος έπληξε την πόλη Ντνίπρο.

The non-nuclear giant missile struck the city of Dnipro. pic.twitter.com/f2TOHP0KHN

First video of a Russian intercontinental ballistic missile hitting Ukraine.

Το ιστορικό

Κλιμακώνεται επικίνδυνα η κατάσταση στο ουκρανικό μέτωπο. Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία εκτόξευσε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο από την περιοχή του Αστραχάν κατά τη διάρκεια πρωινής επίθεσης.

Τα ρωσικά στρατεύματα επιτέθηκαν στην πόλη Ντνίπρο με πυραύλους διαφόρων τύπων. Συγκεκριμένα, εκτοξεύτηκε ένας διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος από την περιοχή Αστραχάν της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ένας αεροβαλλιστικός πύραυλος Kh-47M2 «Kinzhal» από μαχητικό αεροσκάφος MiG-31K και επτά πύραυλοι κρουζ Kh-101 από στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95MS, ανακοίνωσαν οι Ουκρανοί.

Russia has launched a non-nuclear Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) against Ukraine for the first time in this war.

The missile struck the Ukrainian city of Dnipro pic.twitter.com/RCOX7M4qFo

