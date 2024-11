Κίεβο: «Η Ρωσία εκτόξευσε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο κατά της Ουκρανίας»

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα, Πέμπτη (21.11.24) ότι η Ρωσία εκτόξευσε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο από την περιοχή του Αστραχάν κατά τη διάρκεια πρωινής επίθεσης.

Ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε επίσης ότι κατέρριψε έξι πυραύλους κρουζ Kh-101 που εκτόξευσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της επίθεσης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Νωρίς σήμερα το πρωί, Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ρωσική αεροπορική επιδρομή στην περιοχή του Ντνίπρο.

Ο Serhiy Lysak, κυβερνήτης της περιοχής, δήλωσε ότι δύο πυρκαγιές ξέσπασαν ως αποτέλεσμα της επίθεσης – οι λεπτομέρειες της οποίας δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε δοθεί προειδοποίηση στους κατοίκους από την αεροπορία της Ουκρανίας για απειλή πυραύλων γύρω στις 7 το πρωί.

Ο δήμαρχος της Ντνίπρο Μπόρις Φιλάτοφ είπε ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε ένα κέντρο αποκατάστασης.

