Ολλανδία: «Χέρι-χέρι» έφυγαν από τη ζωή ο πρώην πρωθυπουργός Ντρις φαν Αχτ και η σύζυγός του

Τη μέθοδο της ευθανασίας επέλεξαν ο πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ντρις φαν Αχτ και η σύζυγός του Εζενί για να φύγουν από τη ζωή. Το κέντρο μελετών The Rights Forum που ίδρυσε ο Ντρις φαν Αχτ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή τον θάνατο του ζεύγους.

Τη Δευτέρα, ο 93χρονος Ντρις φαν Αχτ και η συνομήλικη σύζυγός του, Εζενί φαν Αχτ-Κρέκελμπεργκ έφυγαν από τη ζωή στην πόλη Ναϊμέχεν και κηδεύτηκαν σε στενό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με την ενημέρωση.

Τα τελευταία χρόνια το ζεύγος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Πέθανε χέρι-χέρι με την πολυαγαπημένη σύζυγό του», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του The Rights Forum. Έπειτα από επτά δεκαετίες στο πλευρό του, η Εζενί ήταν πάντα για τον Ντρις φαν Αχτ «το κορίτσι του», επισημαίνεται.

Met verdriet maken wij bekend dat de oprichter van The Rights Forum en voormalig minister-president Dries van Agt op maandag 5 februari in zijn woonplaats Nijmegen is overleden. Hij stierf samen en hand in hand zijn geliefde echtgenote Eugenie van Agt-Krekelberg. pic.twitter.com/8VHa8ltuyS

— The Rights Forum (@TheRightsForum) February 9, 2024